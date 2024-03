«Con Barrabaleando, estamos con muchas presentaciones en el interior de Córdoba»

La música es algo indispensable en muchos de nosotros. Podemos bailar, cantar, aplaudir, o lo que sea; pero es un momento de relajación y disfrute, en el momento en qué se escuche. La ciudad de Alta Gracia es cuna de artistas, y ellos son los que brillan en cada presentación a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba.

En diálogo con RESUMEN, Cristian «Lelé» Quiroga, uno de esos artistas que salieron de nuestra ciudad, adelantó lo que se viene para los próximos días con la banda tributo a La Barra: «Estamos con muchas presentaciones. Lo bueno de Barrabaleando es que se nos abrió un abanico en el interior. Comenzamos en Alta Gracia, y a través de las redes sociales y repercusiones, fue llegando a oídos, comentarios y videos de lo que estamos haciendo qué es el tributo a La Barra. Empezaron a abrirse las puertas con llamadas del interior».

«El fin de semana pasado estuvimos en Río Cuarto en una Expo Rural, donde hubo muchísima gente e hicimos bailar a todo el predio; en la semana nos llamaron para que celebremos el Día de la Mujer en la localidad de Montecristo en la noche de este viernes», dijo.

«Mañana sábado 10 de marzo, vamos a estar en Villa Los Aromos a partir de las 21 horas para hacer un cierre de temporada e inaugurar un playón para un colegio, y va a ser a beneficio para que quienes lleguen, puedan donar algún alimento, útiles escolares. Va a estar Luis Aguirre con el folklore, yo también voy a hacer algo de eso y con Barrabaleando. En el folklore, voy a hacer todo lo tradicional. Para la semana que viene, vamos a estar en Río Segundo para el viernes. Además, nos está por confirmar para el sábado 16 para tocar en Embalse, en una fiesta privada. Después estamos armando en Alta Gracia para nuestro público, ya que la gente se quedó con ganas. Estamos hablando con los dueños del Club Central para armar algo para abril o mayo. En las redes vamos a tirar todas las novedades», expresó el artista.

En cuanto a su presentación en el Encuentro Anual de Colectividades, Quiroga aclaró que «El evento nos dejó una hermosa expresión. He estado varios años en el evento mayor de la ciudad y había plateas, por lo que había más gente cuando se presentaba el artista principal. Con entrada gratis, el predio estuvo colmado. Fue una linda experiencia con un repertorio popular de La Pepa y Dani Guardia. Nos llenó de satisfacción».

«Ya abrimos las redes oficiales de Barrabaleando. Vamos a grabar en Alta Gracia dos temas de La Barra, por estudio. Eso va a ir incluido con videoclip. Esperamos que eso esté listo para el mes de junio, ya que el video es lo que va a tardar más», adelantó el músico.

«La música para mi es todo. Dios te da un don. Yo no me creo el cantante ni el artista, pero lo poco que sé yo lo vuelco en el escenario para la gente y eso me da trabajo. Trabajar de lo que a uno le gusta es lo más lindo. Estar en un escenario y en grandes eventos, es mucho. Toqué el cielo y es muy lindo en mi vida. Cuando subo al escenario, haya la cantidad que haya, tengo la misma sensación. No hay otro Lele, soy yo nomas. Soy la misma persona arriba del escenario que en la calle, que la pasa bien y disfruta de lo que ama», finalizó.