Con Bruno Juncos y Facundo López Talleres ascendió a la primera división de la Liga Cordobesa de Fútbol

Talleres logró el ascenso a la primera división de la Liga Cordobesa de Fútbol (LCF) tras derrotar este lunes por la tarde a Huracán en el Estadio Miguel Sancho. Bajo un gran marco de público, la “T” se impuso por goleada (4-0) y consiguió su retorno a la máxima categoría tras su controvertido descenso en 2021.

El conjunto de Barrio Jardín abrió el marcador a los 5′ de juego a través de Bruno Juncos. Cuatro minutos después, Nicolás Bustos estiró la ventaja. El propio Juncos anotó el tercer tanto de la tarde a los 28′, mientras que Román Gamarra sentenció el encuentro a los 44′ con el 4 a 0 definitivo.

Talleres había perdido la categoría en el año 2021 tras verse envuelto en un conflicto con las autoridades de LCF por negarse a pagar un porcentaje de la transferencia de sus jugadores. A raíz de este altercado, Liga Cordobesa de Fútbol sancionó al club y no le permitió sumar puntos, medida que desencadenó en que la “T” deba disputar la Revalida para no descender. Finalmente, el elenco de Barrio Jardín decidió no presentarse y descendió a la Primera B.

Alta Gracia estuvo representada por Bruno Juncos quien marcó dos goles en esta gran victoria y es su primer titulo con el equipo albiazul. Recordemos que llego al equipo de barrio Jardín en el 2022. Otro de los que fue parte es Facundo López Seeling quien fue parte al igual que Juncos del equipo titular, Facu llego a Talleres en el 2020.