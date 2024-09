Con la conducción de Alejandro Fantino, llega un reality para parejas a la televisión

A horas de su regreso a la televisión, Alejandro Fantino ultima detalles para su debut con Por amor o por dinero, un reality de parejas donde los enamorados pondrán a prueba su confianza y relación con la plata. Con la expectativa y la confianza como bandera, el conductor anticipó parte de las conversaciones que tuvo con los participantes y confesó sus ansias por el estreno del nuevo ciclo que llevará adelante por la pantalla de El Trece.

Este lunes 30 de septiembre, a las 22 horas, Fantino dará la bienvenida a 10 parejas participantes, que pueden ser famosas o no, y dará a conocer sus rostros. Las mismas recibirán 50 millones de pesos. A lo largo de su estadía, los enamorados tendrán que decidir si gastar el monto durante su estadía o guardarlo para llevarse el premio total.

El conductor contó cómo surgió la idea del programa y la experiencia previa con la que contaba en ese tipo de formatos: “No tenía en la cabeza conducir en televisión abierta, estoy muy bien en Neura, estoy apostando a eso, es mi canal, mi lugar. Y en su momento hice la conducción durante muchos años de Escuela para maridos (Amazon), lo hice para México, Colombia y Argentina”.

El proyecto llega unos meses después del nacimiento de Beltrán, de su primer hijo con Coni Mosqueira. Justamente, esa fue una de las razones que hizo dudar al conductor de aceptar la propuesta. Sin embargo, después de charlar y reflexionar con su esposa, el periodista accedió. “Lo bueno es que estoy cerca de mi hogar, por mi bebé, estoy a 12 minutos en auto. Me embalé con la idea, pero al principio yo tenía dudas, por Beltrán. Ahí Coni me dijo: ‘Hacelo’, y no dudé”, comentó Fantino con respecto a cómo acomodará la conducción del programa con su responsabilidad como padre de un bebé de menos de un año de edad.

Con respecto a la duración del proyecto, Fantino confesó cuántos meses llevará el proyecto: “Es una apuesta muy fuerte, en prime time, en vivo, de lunes a viernes, durante septiembre, octubre y noviembre. Tres meses y “a casa”. Es tremendo poder mostrar que puedo conducir esto. A la productora Kuarzo y El Trece se les ocurrió la posibilidad de que yo pudiera conducirlo. Apostamos a que sea el gran golpe en el prime time. Vuelvo con todo y a un lugar que siempre quise estar, es un orgullo”.

Conocido por su perfil serio y su rol como periodista político, Fantino también resaltó la emoción que le genera poder mostrar otro costado de su personalidad: “Es algo muy bueno para mi carrera, significa que puedo hacer política, tener la ductilidad para hacer esto, entrevistar. Me llega en un momento personal brillante en mi carrera. Hoy me siento muy bien, me licencié en filosofía, me sirve la lectura, me abrió la cabeza en muchas cosas, tengo más herramientas, estoy más adulto. Tengo 52 años, todavía no soy un tipo grande para la televisión, estoy feliz. Me tengo fe y se la tengo al producto”.

Según explicó el periodista, la mayoría de las parejas convivirán en el loft: una gran zona común en donde habrá camas matrimoniales y un baño compartido. En este espacio contarán con las comodidades básicas, sin lujos y separados por una pared de vidrio del sector VIP.

A diferencia del loft, esta zona VIP contará con tres habitaciones individuales con baños en suite y todas las comodidades para sus habitantes, incluyendo menús especiales y todo tipo de lujos y privilegios. Dos de ellas serán ocupadas por un par de enamorados gracias a la votación del público y a la de sus propios compañeros, mientras que la tercera estará destinada a la pareja que decida comprar su estadía.

Por otro lado, estará la cantina, un espacio en donde todas las parejas tendrán sus comidas, pero el menú será completamente distinto, dependiendo de dónde viva cada una. Los habitantes de la zona VIP gozarán de un menú que superará en calidad y cantidad al del resto de los participantes.

Otros espacios importantes serán el cine y la sala de las emociones, en donde se desarrollarán algunas de las actividades que sorprenderán a las parejas del programa. El predio también contará con una sala de negociación a cargo de Rodrigo Lussich. En este lugar, las parejas podrán comprar elementos que les permitirán mejorar su calidad de vida, pero a precios exorbitantes.

En ese sentido, cada gasto que las parejas decidan hacer para mejorar su estadía, será descontado de la suma que se llevarán del premio final, en caso de ganar. Con este panorama, la gran incógnita que plantea el reality es: ¿Cuánto pagarías por tener un rato de felicidad? Y si tu pareja no está de acuerdo, ¿Lo harías igual?

Por su parte, el público tendrá un rol vital, con su voto, será quien decida sobre la asignación de una de las suites de la zona VIP eligiendo a su pareja favorita, pero sobre todo tendrán la determinación final sobre la continuidad o la eliminación de las parejas. Este nuevo y único reality se transmitirá las 24 horas en vivo con cámaras exclusivas de FLOW a través de 4 canales exclusivos (85, 86, 87 y 88). Además, el programa contará con un streaming exclusivo, conducido por Mateo Guasconi, Barbie Vélez y Milagros González desde las plataformas digitales de El Trece, que se emitirá de lunes a viernes desde las 21 horas.