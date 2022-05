Con terreno pero sin edificio: ¿Qué pasó con los nuevos Tribunales en Alta Gracia?

Ya pasaron seis años de aquel convenio a través del cual el entonces Intendente Walter Saieg le cedía al Tribunal Superior de Justicia una hectárea de terreno para la construcción del nuevo edificio de Tribunales de Alta Gracia. Seis meses después, el cuerpo legislativo le daba el visto bueno definitivo y, supuestamente, restaba sólo ordenar «una cuestión de papeles» para poner en marcha la flamante obra. Sin embargo, al día de hoy todo sigue igual.

La reciente noticia del llamado a licitación para construir los Tribunales de Cura Brochero y Corral de Bustos, volvió a encender la eterna polémica y revivió la gran pregunta: ¿Qué pasa en Alta Gracia?, ¿Por qué el tema está como el primer día?.

En su momento, el Presidente del Colegio de Abogados Flavio Molgara reconoció a este medio que esa «cuestión de papeles» en realidad no era tan sencilla. “El TSJ no puede ni siquiera alambrar, porque no hay escritura. La cesión está, pero hasta que no se avance con la escrituración del lote, no se puede avanzar”, explicó el letrado, asegurando que esa «reestructuración de escritura» debía resolverse en la Provincia de Buenos Aires.

¿Entonces?…

Una realidad colapsada

Hoy, las dependencias tribunalicias locales están dispersas en tres edificios distintos. En Sarmiento y Franchini el edificio principal, en la calle Franchini otra dependencia y la Fiscalía de Instrucción del Primer y Segundo Turno en la calle Urquiza 257. El traslado de esta ultima en 2018, generó múltiples inconvenientes por encontrase alejada del resto lo que significa engorroso para aquellos que tienen dificultad – ya sea móvil o motriz- para trasladarse de una sede a la otra.

Además, la Fiscalía está ubicada en proximidad de varios colegios, y ya llovieron quejas por el traslado de detenidos e la dependencia judicial para trámites, en plena salida escolar.

El resto de los edificios, son construcciones de antaño con serios problemas estructurales y hasta peligrosos. Tanto para quienes llegan a realizar alguna diligencia y ni hablar para los empleados que conviven a diario en los mismos. A esto se suma una situación de hacinamiento cronicada por los mismos trabajadores de la Justicia.

Cabe destacar que Tribunales no atiende solo a nuestra ciudad, sino que es la sede designada para todo el Departamento Santa María.