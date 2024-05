Con una contundente declaración de amor, Lali Espósito desmintió los rumores de separación

Poca interacción en redes, crisis y distanciamiento; esas fueron las principales razones por las que comenzaron a aparecer rumores de una posible separación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, en los últimos días. Sin embargo, lejos de quedarse callada, la artista utilizó sus redes sociales para dar su versión de la historia.

“¡Ayyyy chicos! Me dio like el pibe que me gusta. Ojalá se me dé”, escribió la artista, en una historia de Instagram, junto a una captura de pantalla donde mostraba una lista de usuarios que le habían dado “Me gusta” a su publicación. Entre ellos, por supuesto, figuraba el usuario del periodista, junto a un emoji de un corazón.

De esa forma, la cantante argentina ironizó sobre los rumores de separación o una posible crisis con su pareja.

Acto seguido, Lali compartió otra imagen donde se los puede ver a los dos frente al espejo de un ascensor. Con un look deportivo negro, la joven posó con su novio. Junto a la imagen, que los mostraba con la piel un poco enrojecida por el sol, Lali escribió: “¡Se me dio chicos!”, dejando en claro que la relación atraviesa un buen momento.

Con el objetivo de reforzar esta idea, la actriz también sumó a sus stories un video del periodista de Gelatina, de sus últimas vacaciones juntos, caminando en la playa. El mismo fue musicalizado con la canción “La que puede, puede”, de Ca7riel y Paco Amoroso. Además, arrobó a su novio junto al emoji de un corazón. En un último posteo, la cantante subió una foto de ambos con efecto borroso, en la que están abrazados y sonriendo.

Para no quedarse atrás, Rosemblat compartió en sus redes sociales las últimas tres fotos que publicó su novia, reforzando la idea que buscó transmitir Lali y dejando en claro que el vínculo que blanquearon en febrero pasado está intacto.