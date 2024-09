Con una escapada romántica, Marina Calabró y Rolando Barbano se reconciliaron

La historia de amor de Marina Calabró y Rolando Barbano estuvo marcada por la polémica desde que comenzó, ya sea por el problema que tuvo el periodista con su expareja, hasta la dedicatoria pública que le hizo la famosa en medio de la entrega de Martín Fierro que no fue bien recibida.

La pareja estuvo en el centro de los medios de comunicación por su perfil mediático y los diferentes escándalos que fueron protagonizando durante los meses que estuvieron juntos. Después de anunciar su separación, y la salida de la periodista del programa de radio que compartía con Barbano, parecería ser que terminó el amor.

Sin embargo, tiempo después comenzaron a surgir rumores de que volvieron a apostar al amor, pero con un perfil más bajo, ya que no se muestran públicamente y no hablan cada uno del otro. Ahora se conocieron imágenes de la pareja en un viaje en el exterior.

En LAM dieron a conocer que Marina Calabró y Rolando Barbano se fueron de una escapada romántica a Brasil. Durante el fin de semana se conocieron fotos de la feliz pareja disfrutando de unos días en la playa y como una reconciliación.

Además, intentan mantener un perfil bajo y no exponerse a los medios de comunicación. Fue Yanina Latorre quien reveló en LAM el viernes por la noche: “No están de trampa, pero es cuasi trampa. Viajaron hace un rato, a las 17. Se fueron de fin de semana”.

“Porque se ocultan, no hacen declaraciones. Están solos. No hay terceros en discordia por ahora. Hubo varios, pero por ahora no los hay. Una pareja tumultuosa, tóxica”, contó Ángel de Brito.

“Fueron a un país vecino. El hotel es carísimo. Se fueron en turista, medio miserable el tema, pero es el mejor hotel de Brasil. Están en Río de Janeiro. La situación en el check in fue muy hermosa. Él, cara de pelotud…, miraba al piso y ella sacó la tarjeta y pagó. Él no puso nada. Ella es inconfundible. Lo único que él la chapa todo el tiempo sin parar. Chaparon todo el vuelo, en la fila también. Tienen tanta mala suerte que hay una amiga mía en el vuelo y una amiga mía en el hotel”, contó Yanina Latorre en LAM.