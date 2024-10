Con varios cambios, vuelve “El gran premio de la cocina” a la televisión

El Gran premio de la cocina, uno de los reality shows más populares de la televisión, regresa a El Trece con una renovada propuesta. Y es que el ciclo, que se convirtió en un fenómeno a lo largo de sus quince temporadas, estrenará una nueva edición en noviembre con nuevas figuras.

Ahora será conducido por El Chino Leunis y Mica Vázquez, quienes ocuparán el lugar de Carina Zampini, la emblemática anfitriona que lideró las temporadas anteriores. En primer lugar esta noticia fue confirmada por el propio canal, quien hace tres días publicó la convocatoria al nuevo programa a través de sus redes sociales, generando muchas expectativas con el mensaje: “¡Vuelve #ElGranPremioDeLaCocina! Anotate para participar y demostrar por qué vale la pena conocer tus habilidades en la cocina”. Así, la producción invitó a los interesados a inscribirse en el certamen culinario que enfrenta a cocineros amateur y profesionales en una serie de desafíos de alta tensión.

La dinámica del reality se mantiene fiel a sus orígenes, con 16 cocineros que competirán en diversas pruebas diseñadas para evaluar no solo su capacidad creativa y técnica, sino también su concentración, seguridad y serenidad frente a los retos de una cocina en constante actividad. El formato fue un éxito durante años, captando a una audiencia fiel que disfruta viendo cómo los participantes luchan por destacarse en un entorno altamente competitivo.

A su vez, fue el periodista Ángel de Brito quien reveló algunos detalles adicionales sobre la nueva temporada a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter). “El Trece estrenará El Gran Premio de la Cocina con Chino Leunis y Mica Vázquez en noviembre, en reemplazo de Poco Correctos y 100 Argentinos dicen”, escribió el conductor de LAM (América TV). Esta elección marca un cambio significativo, dado que las anteriores 15 temporadas estuvieron bajo la conducción de la actriz, una figura querida por los seguidores del ciclo.

En cuanto al jurado, también habrá algunas modificaciones, aunque Christian Petersen, uno de los jueces originales, seguirá evaluando a los participantes. Lo acompañarán la reconocida chef Dolly Irigoyen y la cocinera Ximena Saenz, quienes aportarán su experiencia y visión crítica en la nueva etapa del show. Este trío tomará el relevo de los antiguos jurados, entre quienes se encontraban Felicitas Pizarro y Mauricio Asta, conocidos por su estilo particular de evaluar tanto los platos como el desempeño de los concursantes.

El regreso del programa también responde a cambios recientes en la programación de El Trece. Según explicó Yanina Latorre, panelista de LAM, el canal decidió levantar de su grilla el programa conducido por Leunis y el Pollo Álvarez debido a los bajos índices de audiencia. Este espacio, ahora libre en la grilla de programación, será ocupado por la nueva temporada del ciclo de cocina y busca ser un movimiento para reconquistar a la audiencia televisiva.

Sin embargo, pronto habrá una confirmación oficial anunciando quién o quiénes serán los conductores de esta nueva temporada. A su vez, expresaron que algunos trascendidos son ciertos y otros no pero no quisieron dar detalles explícitos hasta que el canal no haga el anuncio definitivo.

En ese sentido, la noticia del regreso de la competencia culinaria fue bien recibida por los fanáticos del formato, quienes siguieron de cerca cada una de las ediciones anteriores. De hecho, la participación del público es uno de los pilares del programa, y nuevamente se invita a los interesados a inscribirse a través del sitio web oficial del canal para tener la oportunidad de demostrar sus habilidades frente a los exigentes jueces y al público.