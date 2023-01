«Esperamos que se apruebe la Comisión para comenzar a trabajar lo antes posible»

Manuel Ortíz, concejal de Hacemos Por Córdoba, habló con «Todo Pasa», programa radial de FM 88.9, sobre la extraordinaria que se desarrolla, entre otros temas, por la aprobación de la Comisión de Evaluación de Situación de Arroyos y Cuencas de Alta Gracia.

«Presentamos este proyecto de ordenanza para comisión de seguimiento, para conocer la situacion real, hay una falta de agua por la sequía en toda la provincia y el país, pero también queremos saber si hay algún otro agente que pueda afectar el cauce, no sólo del Primer Paredón, sinó también de otros como el arroyo que viene de Estancia Vieja. También queremos sumar otros sectores a los cuáles les preocupe» explicó Ortíz.

Sobre la opinió de la oposición, dijo: «Desconozco la postura de Alta Gracia CRECE, en los medios dijeron que estaban en contra, aún sin conocerlo y ya tomaron postura, es lo mismo que vienen demostrando durante todo el año legislativo».

Y agregó: «Nuestra intención es que se apruebe el proyecto, para comenzar ya, para pedir los informes a las instituciones correspondientes. El objetivo es la búsqueda de la verdad, cuáles son las causas, más allá de la sequía. Queremos trabajar junto a otras organizaciones y de esta manera transparentamos el trabajo de la comisión».

Por su parte, Lucía Allende, edil de Alta Gracia CRECE, afirmó no están en contra de la propuesta: «Hemos manifestado que necesitamos conocer el objetivo y cómo iba a estar conformada. Recién el jueves pasado tuvimos acceso al proyecto. Ahora lo tenemos en nuestras manos. Escucharemos con atención, es muy general, no determina cantidad de personas, reuniones, forma de trabajo. Sólo especifica que en treinta días terminarán sus tareas con la entrega de un informe al intendente».

«Hay informes que deberían estar, hay entidades locales y provinciales encargadas de eso. La situación no se agota en lo que pasa en el Primer Paredón, la situación es más compleja y más grave, la sequía es uno de los factores pero no el único, hay un uso desmedido y sin control del servicio de agua, el barrio cerrado Potrerillo de Larreta no tiene agua potable y hay una obra de agua frenada: querían hacer una planta potabilizadora propia para extraer agua del río: vemos un estado municipal ausente» detalló la concejala sobre el análisis del bloque.

Ante la presencia de varios grupos y comisiones interesados en lo que está sucediendo en el arroyo, declaró: «Debe existir un ámbito donde participemos todos juntos y se dividan las acciones. Hay que unificar, el tema es el como. No sirve que trabajemos de manera aislada, sin perder el eje de que responsabilidades tiene cada uno».