Concientizan sobre el bullying en SI.SA.ME

Dentro del centro, participaron residentes de todos los grupos -están divididos en seis grupos- y algunos profesionales se sumaron también. «Este tipo de actividades se realizan a menudo, en este caso estuvo coordinada por el Taller de Inclusión Social, a cargo de Lara Dussel, profesora de Educación Especial» explicó Julieta Sánchez, coordinadora del SI.SA.ME.

A partir del año 2013, el 2 de mayo fue establecido como el Día Mundial contra el Bullying por más de tres mil asociaciones de padres y madres y diversas organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. El objeto es concientizar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros educativos y poder establecer un protocolo de actuación ante los casos de este tipo. Ese mismo año, esta iniciativa fue aprobada por la UNESCO y posteriormente reconocida por el Senado argentino.

Tras la actividad, juntos, armaron una producción de fotos y este texto:

«Hoy, ellos, nos cuentan quiénes son y cómo son. Y es que, en verdad, parece que esperamos que las personas nos amen como nosotros queremos, sin tomar en cuenta la forma en que ellos saben, pueden y quieren amarnos. Exigimos ciertas cosas, presionamos, somos sarcásticos, manipulamos, nos enojamos, sufrimos, lloramos, nos quejamos, nos sentimos desdichados porque el otro no me ama como quiero, no hace, piensa, dice y siente como yo quiero. Y nos podemos pasar la vida en una constante batalla, infructuosa y disparatada, para que lo haga.

Amar es aceptar al otro cómo es.

El amor es un regalo que recibo, no que exijo. El amor es un regalo que entrego según mis limitaciones, pero con el mejor deseo de compartir lo que tengo para ofrecer.

El día que aprendemos a aceptar a la gente que nos rodea con su historia, su capacidad de dar lo que sabe y puede buenamente dar, con sus heridas, con sus limitaciones, con sus propias maneras de pensar, con sus propias emociones.

Y aceptándolos así, aprendemos a amarlos y a agradecer lo que nos dan, entonces somos realmente libres, porque amar es aceptar».