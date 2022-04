Conocida militante radical de la ciudad acusada de realizar estafas millonarias

Una altagraciense fue noticia nacional tras ser acusada de perpetrar estafas millonarias mediante múltiples y constantes transferencias bancarias. «La Etel», habría sido detenida luego de que sus operaciones quedaran al descubierto tras su última victima: una sillonería de San Isidro. Aunque, a posterior, y según trascendió, la liberaron por ser «primeriza en el delito».

El paso en falso de Etel habría sido cometer un fraude con una cuenta a su nombre, como así también comprar productos por Mercado Libre. La geolocalización dejó al descubierto su domicilio y allí cayó. Aseguran que la mujer habría llegado a sustraer hasta tres millones de pesos por dia y los medios nacionales ya

hablan de la vida de lujos «y fiestas» de esta vecina y que la mayor parte del dinero robado nunca fue recuperado.

Por otro lado, aseguran que esta ferviente defensora de la bandera del radicalismo (quien lleva años e la militancia local), salió a desmentir las acusaciones asegurando que «le hackearon la cuenta» y que ya tiene un representante legal que está detrás de la causa.

Aquí el posteo completo:

«Debido a las recientes falsas acusaciones que se viralizaron en los medios , me veo en la obligación de aclarar y desmentir de lo que se me acusa:

Lamentablemente fui víctima de una red de estafadores, usaron mi cuenta , y mi nombre para hacer estafas a muchas personas confiadas como yo!. Esto trajo consecuencias que lamentablemente recayeron sobre mi,ante está situación,recurrí a la justicia representada por mi abogado Axel Aurich quien se está ocupando de la causa, voy a enumerar todas las falacias injurias y calumnias que dijeron de mi y en este momento se están viralizando y lastimando a todo mi entorno íntimo quienes saben realmente que soy una víctima más.

NUNCA ESTUVE PRESA

NO ESTOY IMPUTADA EN NINGUNA OTRA CAUSA (Mi abogado Axel Aurich presento los correspondientes Mantenimientos de libertad, a los cuales se ha hecho lugar)

NO TENGO PRISION DOMICILIARIA

NO TENGO CONDENA

NO TENGO 2 HIJOS TENGO 3

la cuenta a la que hacen alusión sobre las estafas y el dinero están INHABILITADAS DESDE EL PRIMER MOMENTO.

Se habla de mis vacaciones a Brasil para las cuales solicite un préstamo a las cuales subo comprobante , no lleve a mis hijos porque con el padre tenemos un acuerdo y se iban de vacaciones 15 días con el , a raíz de eso y del año de mierda que tuve decidí irme a visitar a un pariente,( POR ENDE NI PARA UN HOTEL ME ALCANZABA,CON 3 MILLONES SACARIA UN PRESTAMO?)

Se habla de compras de bienes y lujos, quienes han entrado a mi casa y QUIENES NO, LOS INVITO QUE VENGAN, NO HAY LUJOS Y NI SIQUIERA TENGO CASA PROPIA , ALQUILO.

SE DICE QUE COBRO PLANES, NO COBRO AUH , NO COBRO SALARIOS, TRABAJO TODOS LOS DIAS MENOS LOS FINDES QUE LOS OCUPO PARA MI Y MI FAMILIA.

PARA ESO ESTUDIE Y ME FORME Y LO SIGO HACIENDO, ME GANO LA VIDA DECENTEMENTE.

En la declaración y en la conversación que tuve con la damnificada de la mueblería figura que fue una VOZ MASCULINA LA QUE LA LLAMA.

El allanamiento que pasan en las imágenes NO ES MI CASA NI SON MIS PERTENENCIAS (En el allanamiento real al cual NUNCA ME NEGUE vinieron dos policías de la ciudad NO EJERCIENDO LA VIOLENCIA y 3 de Bs.as los cuales siempre me trataron BIEN y me hicieron saber que ellos estaban SEGUROS QUE YO NO TENIA NADA QUE VER pero cumplían con su deber,De ahí se llevaron mi teléfono ,los dos de mis hijos y el Cpu)

Aclaro también que no tengo NINGUN PLAN PROCREAR,estos medios dicen que NO VAN A VENTILAR MI IDENTIDAD y publican mis perfiles con nombre y apellido,EL MEDIO A24 e INFOBAE HA MOSTRADO IMÁGENES QUE ESTAN DENTRO DEL EXPTE. Y de causas que no me involucran, existiendo un gran Ardid por parte de los periodistas de A24 e Infobae, los cuales serán intimidados a retractarse, bajo apercibimiento de iniciar las correspondientes acciones legales por daños y perjuicios hacia mi persona, como también lo haré contra todo medio de comunicación que difame mi buen nombre y honor.

No sería tan tonta si fuera tan peligrosa y estafadora como dice de publicar mi vida privada sin problemas ,LO CUAL LO VOY A SEGUIR HACIENDO PORQUE YO SOY ASI,NO TENGO NADA QUE OCULTAR,NO SOY CULPABLE, ESPERO QUE PRONTO SE SEPA LA VERDAD Y TODOS LOS DAMNIFICADOS TENGAMOS UNA PRONTA SOLUCIÓN!Esto es todo lo que voy a decir al respecto, estoy a DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA Y LOS MEDIOS,LAS PUERTAS DE MI CASA, TELEFONO DE MI ABOGADO TAMBIEN ESTAN A ENTERA DISPOSICIÓN.

NO VOY A RESPONDER NINGUN COMENTARIO,YA QUE AFECTAN A MI PERSONA Y A MI ENTORNO».

Es entonces el Estudio Aurich y asociados el encargado de llevar adelante la defensa de la acusada.