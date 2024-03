¿Consenso o conflicto? Chochi Molina abre el juego en Alta Gracia

“Chochi”, como se la conoce en el ambiente político, comentó en la mañana de “Todo Pasa” que el congreso provincial ha decidido prorrogar los mandatos hasta el 30 de septiembre para no distraer las actividades del partido teniendo en cuenta las elecciones en Río Cuarto. Si bien se considera que es oportuno prorrogar los cargos para “enfriar la cosa y meditar un poquito para evitar la confrontación”, el objetivo de suspender las internas es netamente electoral, para no restarle apoyo a Gonzalo Parodi, candidato riocuartense del partido en las próximas elecciones del 23 de junio de 2024.

La presidenta departamental consideró que no solo el radicalismo tiene internas, sino que hoy hasta el presidente enfrenta desencuentros, y el peronismo también, aunque “lo tapan muy bien”. Admitió que la estrategia de anexar figuras del radicalismo al oficialismo cordobés no favoreció al partido radical, y lo consideró como una traición de parte de quienes se pasaron de bando. En duros términos expresó que quienes se pasaron a Hacemos Unidos por Córdoba ya no pertenecen al partido Radical “El haber comulgado con otro partido como hizo la gobernadora no tiene vuelta, lo mejor es irse, y ya está”. En ese mismo sentido, sobre traiciones y pases de un partido al otro, desautorizó al ex ministro de economía de Cristina Kirchner Martin Losteau como figura válida del radicalismo, de quien dijo no saber cómo llegó, y que no la representa como radical. “La gente lo votó por un cambio, y hoy está poniendo palos en la rueda para que ese cambio no exista. Para mí está siguiendo su propia agenda” afirmó sobre el actual presidente de la Unión Cívica Radical. En cambio, valoró positivamente a Rodrigo de Loredo como figura emergente del radicalismo.

Abra “Chochi” Molina ha trabajado al lado de Eduardo Luppi en el departamento durante varias décadas, experiencia que le resulta válida para hacer el trabajo regional que el partido necesita. También manifestó sentir gran orgullo por representar el partido junto a Magalí López (presidenta del circuito Alta Gracia) aunque aclara que no necesariamente es por ser mujeres, ya que considera que no es necesario medir la participación partidaria en términos de género, y que se considera en igualdad de condiciones junto a otras figuras masculinas del partido para ocupar el lugar que ocupa, sin que haya debido mediar una decisión de cumplir con un cupo femenino para lograrlo. “El género es circunstancial en este caso. No nos hemos ganado el lugar por ser mujeres, somos iguales, entonces no dividamos, estoy al mismo nivel al que puede estar un hombre” comentó.

Sobre Alta Gracia, Molina compartió sus esperanzas de llegar a consensos, apostando al dialogo y agotar las conversaciones para limar asperezas y fomentar las coincidencias, y consideró que, desde este momento hasta fines de julio que se deberían presentar listas, “hay mucho tiempo, muchos cafés por compartir, muchas reuniones, muchas amistades, aunque también muchas traiciones, los radicales somos así”. Sabe que deben pasar por un largo proceso de diálogo y confía en llegar a un acuerdo, pero también expresa que, si agotadas las instancias de dialogo el consenso no es posible, entonces irán a internas y no duda en que defenderá su posición. Consultada sobre sus aspiraciones, confirmó que, en caso de haber internas, le gustaría conservar y defender su rol en el departamento.