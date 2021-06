“Consideramos que en este momento la virtualidad es lo mas seguro”

El día 22, el cuerpo docente de la escuela secundaria de Santa Ana presentó un documento al responsable del municipio, solicitando que a través de su intermedio, apelara al Ministerio de Educación para que el dictado de clases del nivel secundario se diera de manera virtual. Maricel López, docente de Santa Ana, explicó cuál es la situación actual de dicho pedido: “En principio el intendente la había presentado, sin embargo no hemos tenido respuesta desde el Ministerio. Sabemos que otras localidades también presentaron este pedido de contingencia y a las 24 hs les respondieron”.

La preocupación de los trabajadores de la educación está relacionada con la salud, pues no cuentan con un centro de atención propio, y dependen del Hospital Regional de Alta Gracia, además de tener docentes y estudiantes que viajan desde otras localidades para asistir a la institución, lo cual implica también largas horas de espera debido a las pocas frecuencias que tiene el transporte público. “Hubo un incremento considerable de casos. La semana anterior tuvimos 46 casos, ahora tenemos más de 70. Ya aislamos 6 burbujas en la escuela. Hay una situación complicada en cuanto a lo epidemiológico que nos preocupa cómo afecta a la comunidad educativa”, expresó la docente, y agregó “Soy vecina y docente de la localidad. En lo personal mis hijos no están yendo a la escuela. Hay algo que no deja dudas y es que el mejor lugar para los chicos es la escuela y que la presencialidad es el mejor espacio”.

Existe una resolución ministerial que estipula indicadores donde, si pasa una localidad supera determinada cantidad de casos, las escuelas deben trabajar desde la virtualidad. “Consideramos que la situación sanitaria lo amerita, sumado a la complejidad de sostener la presencialidad con el sistema de transporte como está”, concluyó Maricel.