Consuelo Olsina: la juventud y la experiencia se unen en el Concejo Deliberante de Alta Gracia

Consuelo, o Consu como ella misma se reconoce, es hoy la concejal más joven del Honorable Concejo Deliberante, pero no por ello la menos experimentada, ya que ejerce en la función pública desde hace tiempo, habiendo coordinado la secretaría de Empleo de la municipalidad, lugar en el que desembarcó a pedido de Marcos Torres luego de trabajar con la Fundación Banco de Córdoba en la sección de Microcréditos. Todos lugares desde los que pudo estar en contacto con la gente, su verdadera pasión, y encontrar herramientas para ayudarles a desarrollar sus emprendimientos. «Siempre me gustó lo social, pero nunca había trabajado para el Estado. Hemos gestionado más de 1000 programas de empleo y 300 microcréditos» comentó.

En 2023 Consuelo fue convocada para formar parte de la lista de Marcos Torres como concejal, hecho que recuerda con especial agradecimiento, y que aceptó con gusto, sabiendo que su preparación académica como abogada sería de utilidad en la nueva tarea a desempeñar. «Es un honor estar ahí, un honor que los vecinos me hayan elegido para representarlos en el consejo, y es una gran responsabilidad». En una charla distendida con el equipo de Todo Pasa comentó que esta actividad le permite seguir en contacto con el vecino, con los emprendedores y los centros vecinales, y que le gustaría mucho poder desarrollar proyectos en materia laboral y de oficios para insertar a los jóvenes especialmente en un entorno donde se les hace difícil iniciar sus caminos.

La flamante edil conserva el contacto con el vecino recibiéndolos en el Concejo Deliberante, visitando los barrios y hablando con los presidentes de los Centros Vecinales para no perder la sensibilidad de lo que pasa en los barrios de la ciudad. El cambio de horario de las sesiones ordinarias les permite a los concejales desarrollar estas tareas durante la mañana, además de realizar en horario matutino las reuniones de las distintas comisiones. Consu integra la comisión de hacienda como presidente, pero también participa en la Comisión de Turismo y Cultura, y la de Legislación General, donde puede aportar su experiencia en función de su profesión.

«Yo espero un consejo donde haya diálogo, donde podamos ponernos de acuerdo en determinados temas. La gente está cansada de las peleas, de las chicanas que puede haber en el consejo. Que nosotros seamos mayoría no quiere decir que no vamos a escuchar los proyectos que tenga la posición, porque si son buenos para la ciudad los vamos a trabajar en comisión. Creo en el diálogo, no sé qué puede pasar, pero eso es lo que espero del consejo. No me gusta el conflicto, el vecino necesita que todos juntos trabajemos para la ciudad que queremos, para eso nos eligieron los vecinos de Alta Gracia.»

Para Consuelo la participación de las mujeres en política es considerada crucial para avanzar hacia la igualdad. Ella destaca la importancia de que las mujeres sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones, ya que aportan una visión más sensible y empática, que considera las necesidades de todos. Entiende la implementación del cupo femenino en las listas políticas como un avance hacia la igualdad, aunque expresa su deseo de ver aún más mujeres en política para diversificar las perspectivas y dar mayor poder de decisión real a las mujeres. Además, menciona que su propia experiencia en política la ha llevado a sentirse incentivada a trabajar en áreas clave de la gestión, demostrando que las mujeres pueden ocupar roles de liderazgo y tener un impacto significativo en la sociedad.