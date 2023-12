Consuelo Olsina: «Soy una servidora pública y me debo al vecino, siempre voy a estar cuando me necesiten»

El concejal de Hacemos Unidos por Córdoba, Consuelo Olsina fue entrevistada por el equipo periodístico de «Todo Pasa» sobre su arranque en el Concejo Deliberante.

«Tengo esta nueva tarea en este rol legislativo, estoy aprendiendo mucho, debatiendo. Estamos con la primera y segunda lectura del Presupuesto y Tarifaria 2024. Asumimos el 11 y ya el el 12 ingresó para la primera lectura, tras una tarea muy fina de todas las secretarías y del trabajo mancomunado de los contadores Carlos Dileo y Diego Forte» comenzó la edil.

Sobre el presupuesto, Olsina afirmó: «Me parece un presupuesto adecuado, acorde a la crisis, de 18 mil millones, con 4 ejes principales: primero (28%) la prestación de servicios públicos que son alumbrado, barrido, limpieza y luminarias y en segundo lugar, con un 20% la contención social. En tercer lugar la obra pública que suma otro 20 (el resto se financia con fondos provinciales y nacionales) y en cuarto lugar, los fondos destinados a la solvencia fiscal, para evitar el endeudamiento». «Desde hace 8 años tenemos un ahorro corriente» agregó.

Específicamente con respecto al presupuesto, opinó: «Hoy hacer frente al cien por ciento de las obras con fondos municipales, no sería muy prudente, las prioridades van a ser otras. Hay incertidumbre, con el paquete de medidas del DNU de Milei entra en el congreso y se va a ver que va a pasar. La situación nacional y provincial afecta, pero por fortuna tenemos un estado sólido, no estamos en rojo, las finanzas se manejan bien. Se han fijado prioridades, a la gente le gusta eso».

En relación a la tarifaria, aseguró que representa una actualizacion del 110%: «Muy por debajo de las actualizaciones de otros municipios. El municipio de Río Tercero que esparecido al nuestro presentó una del 150. Durante los últimos 10 años, siempre fue más baja que la inflación. En el 2023, se proyectó una del 60% y fue del 180%. No queremos afectar el bolsillo del vecino pero tiene que haber un equilibrio».

Respecto a cómo se lleva con el resto del bloque, teniendo en cuenta que es la más joven, dijo: «Soy parte del cambio generacional y aprendo mucho con ellos, Pablo (Soler), Lara (González), Ortíz, Duilio (Silva) saben mucho, me enseñan mucho y yo pregunto mucho. Pienso que los concejales también tienen que estar en los barrios, estar para los vecinos».

«Me sirve lo que hice en la gestión anterior, extraño mi oficina y el trabajo que hacía pero también me gusta mucho lo que estoy haciendo ahora. Tengo algunos proyectos pensados, con respecto al empleo, los oficios, las juventudes…» expresó.

Sobre cómo sobrellevará las discusiones, aseveró: «Estoy preparada, no soy chicanera, soy más del consenso y del diálogo. Todo el que me conoce sabe de mi compromiso, soy una servidora pública, me debo al vecino, siempre voy a estar presente, todos me pueden buscar en el bloque o llamarme. Me llena de orgullo que mis compañeros de trabajo y militancia me apoyen. Estamos todos a la altura, hoy soy yo pero cualquiera puede estar aquí».