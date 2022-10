Contaminación arroyo Chicamtoltina: «La planta no cumple con los parámetros de volcamiento»

Ramón Zalazar, Intendente de Anisacate, dialogó con el equipo del programa «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre la situación que se repite desde hace veinte años, según sus declaraciones.

«Entre hoy y mañana vamos a presentar los resultados de los análisis que hacemos cada dos meses. Los mismos indican que los volcamientos de la planta de las Lagunas Sanitarias de Alta Gracia al arroyo que luego van hacia el Río Anisacate, no cumplen con los parámetros permitidos» afirmó el mandatario.

Zalazar afirmó que «no se están haciendo varias cosas que se prometieron hacer. En un momento se prohibió el volcamiento y no se cumplió. Luego se pidió desde la fiscalía que cumplieran ciertas condiciones. Hicimos varias visitas y se anunciaron diferentes obras. Concretamente las personas no pueden tener contacto con el agua. Queremos aunque sea que se pueda usar el agua de manera recreativa y que se proteja la fauna y la flora subacuática». Agregó que no sólo se trata de la contaminación del agua sino también del aire, ya que en la zona de la Curva de la S, en horas tempranas y a última hora, se sienten malos olores.

El intendente recordó que el reclamo tiene unos veinte años, que la primera denuncia la realizó en unos de los gobiernos de Mario Bonfigli y la segunda, en el gobierno de Facundo Torres pero aclaró que «la denuncia es contra la municipalidad, no contra quien está a cargo». Nueve años atrás, los vecinos de Anisacate realizaron una manifestación en la ciudad de Alta Gracia, expresando su enojo.

Zalazar relató que este mismo problema ocurrió tanto en la cuenca de Río Cuarto como en Córdoba Capital y «se hicieron trabajos bastante importantes y cambio. Creo que aquí no se tomó la dimensión por parte de la provincia, hay un estado ausente. Las universidades también hacen los estudios, si la provincia estuviera más interesada haría sus estudios. Provincia tiene muchas áreas que se pueden ocupar, como Policía Ambiental, el Ministerio de Ambiente, APRI (Cuencas Hídricas). Además es el ente que entregó el dinero a la COSAG y debería controlar si se hicieron las obras o si funcionan».

Por su parte, Cristina Roca, viceintendenta de Alta Gracia, dijo que los volcamientos están dentro de los parámetros que corresponden y que la planta de cloración esta funcionando en condiciones óptimas.

El intendente también habló sobre la autovía, «recorrí la obra de la autovía, viendo como cambia la fisonomía. Le va a dar una impronta muy importante a Anisacate y se llevará adelante un desarrollo urbanístico en el sector».

Anisacate estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT), «queremos armar un centro de referencia con informacion de todas las localidades del corredor de Ruta 5. Por eso estamos dando cursos, de gastronomía y de atención al turista, por ejemplo».