Continúa la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Alta Gracia

Un total de 3.265 vecinos de Alta Gracia se vacunaron hasta el momento en los dos centros de vacunación presentes en la ciudad: el Micro Estadio de Voley y el Hospital Regional Arturo Illia.

La información, confirmada por la Secretaría de Salud, Desarrollo y Equidad municipal, se complementa con el dato de mayores de 70 años y personal esencial que recibió la dosis contra el coronavirus: 1.805 vecinos mayores de 70 años, de los cuales 229 son residentes de geriátricos y ya han recibido las dos dosis; y 1.460 que son pertenecientes a personal estratégico (Salud, docentes y fuerzas de seguridad).

“Estamos orgullosos de nuestro vacunatorio, es un ejemplo de respeto y equidad. La vacunación es un acto de solidaridad y de amor, todo el equipo de la secretaria ha asumido está campaña de vacunación con enorme vocación y seriedad“, destacó a RESUMEN el director de Salud municipal, Martín Cugno.

Las vacunas suministradas son la Sputnik V (2.046 dosis) y Covishield (615 dosis) utilizadas para inocular a ambos grupos poblacionales y la vacuna Sinopharm (604 dosis) utilizada para personal estratégico menores de 60 años.

“El intendente nos pidió que trabajemos en un vacunatorio amplio y confortable donde el vecino se sienta respetado y contenido. Los vecinos llegan ansiosos y hasta angustiados pero se van con una sonrisa, eso para los que hace un año que no hemos dejado de trabajar un solo día es realmente reconfortante. El tiempo de demora no supera los 30 minutos y les rogamos a los vecinos que respeten el horario asignado, cuando esto no se respeta es cuando se producen demoras“, agregó el funcionario.

En lo que resta de la semana está programada la vacunación de 489 vecinos más: 168 mayores de 70 años con turnos asignados para el jueves 18 por la mañana y 321 personas que forman parte de grupo esencial cuyos turnos fueron asignados para el día jueves 17 por la tarde.

Este viernes se aplicarán las segundas dosis a personal esencial.

“Es fundamental la dinámica de la vacunación pero para evitar rebrotes o segunda olas lo más importante sigue siendo los cuidados en bioseguridad, ya todos los sabemos, es solo un esfuerzo mas“, finalizó.