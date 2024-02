Continúa la polémica del Cosquín Rock: No te va a gustar y Divididos apoyaron a Lali Espósito

Más artistas continúan sumándose a la polémica que tuvo lugar durante la presentación de Lali el pasado fin de semana, en el Cosquín Rock. Para quienes no lo recuerden, la cantante pop se defendió de los agravios de Milei -y sus seguidores- y les dedicó una canción a los “vendepatria” y “odiadores”.

Sin embargo, durante este miércoles en una entrevista con La Nación+, el presidente rompió el silencio al respecto llamándola “Lali Depósito”. Además, el mandatario enumeró algunas presentaciones en las que la artista actuó convocada por algún gobierno provincial en el marco de fiestas populares.

Pero la cosa no finalizó ahí, ya que otros artistas que participaron del evento cordobés, salieron a apoyar a la actriz. Guillermo Moreno, Daniel Grinbank, Laura Ubfal y Carlos Maslatón fueron algunos de los que se expresaron vía Twitter.

Sin embargo, lo que se esperaba en las redes es que salieran los colegas de Lali a dejar algún tipo de mensaje. La primera fue Andrea Álvarez, expercusionista de Soda Stereo, quien rechazó los dichos de Milei y dijo que al final “nos van a hacer más fans de Lali”. Lo que más llamó la atención fue el mensaje por parte de Divididos. Catriel Ciavarella contó que el pasado sábado subió al escenario con una remera de Lali y escribió: “El grado de miserabilidad del presidente no tiene precedentes -o son demasiado oscuras- y se vuelve insoportable”.

Y continuó: “Esta vez fue en una entrevista con tres títeres que obraban de interlocutores y que como buenos cagones y mediocres que son, no solo no tuvieron la más mínima dignidad para frenarle el carro ante la falta de respeto, la basureada y la infamia si no que se sumaron a la “humorada” del payaso”.

Por su parte, Ricardo Mollo compartió una historia de Instagram con una foto de Lali cantando en la final del mundial Qatar 2022. “El único poder que tienen los artistas es poder alegrar a quienes disfrutan este arte”, introdujo. Y agregó: “No nos desviemos de lo importante. No somos el problema socioeconómico de nuestro país”.

Además, Emi Brancciari, líder de No te va gustar dejó también un breve mensaje vía Twitter. “Estoy completamente en contra al hostigamiento hacia cualquier artista por parte de un gobernante y totalmente a favor de Lali”, posteó.