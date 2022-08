Continúan las estafas a través de Instagram

La semana pasada, la víctima fue Florencia, vecina de la ciudad de Alta Gracia. «Amigaa vos ¿cómo andas?…¿Será que me podés hacer un favor?» inicia la conversación el estafador hacia una amiga de Instagram, Luz.

La receptora del mensaje, intuyendo que algo no estaba bien, le respondió por esta red: «Hola amiga, recién veo. ¿Qué pasó?». ¿Vos no tenés saldo en Satander o Bancor? Que me hagas una transferencia, ¡ahora te devuelvo!» preguntaron desde la cuenta hackeada.

Luz, a la vez le escribió por privado a través de whatsapp, preguntándole si realmente le había escrito a través de Instagram, a lo que la damnificada respondió que no. Rápidamente la alertó sobre la situación y la víctima pudo avisar.

Semanas atrás, Gabriela, quien justamente se encontraba de viaje, también sufrió el hackeo de su cuenta de IG. Lamentablemente varias personas, pensando que se encontraba «en apuros» justamente por estar en el exterior, le realizaron transferencias a la cuenta de quien armó el engaño.