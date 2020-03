Convocan a un “besazo” en el Reloj Público

Comunicado de prensa .”El 7 de marzo es el Día de la visibilidad lésbica día de acción y lucha para las diversas identidades lesbicxs. Son estas y otras fechas las que nos movilizan a seguir haciendo y mostrando que lxs tortas existimos, les trans existimos, les no binaries existimos y vamos a ocupar las calles porque al closet no volvemos mas

Hace casi 10 años, lx Pepa Gaitán, era fusiladx por el padrastro de su novix, Daniel Torres.

Hace casi 10 años, lx Pepa era encontradx en la vereda de su casa moribundx, por ser lesbianx, pobre y militante.

Hace casi 10 años esto sucedía en Córdoba y vuelve a suceder cada vez que la justicia opta por llevar en cana a Mariana Gomez o a Higui, cada vez que nos acosan, que nos discriminan, que nos violan, que nos matan por no seguir con los patrones de comportamiento impuestos por esta sociedad.

Nunca mas la heteronorma va a apagar nuestras ansias de besos, nuestras ansias de ser quienes somos… es por eso que este sábado 7 nos invitamos a besarnos una y otra y otra vez… en el Reloj Público a las 12hs”

Foto: 360 más noticias