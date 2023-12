Copa Argentina: se sorteó el cuadro y los cordobeses ya conocen rivales

La duodécima edición de la Copa Argentina ya cuenta con cruces confirmados tras el sorteo que se celebró este martes y que contó con la presencia de varios dirigentes del fútbol argentino, entre ellos Claudio “Chiqui” Tapia.

Por reglamento, Talleres y Belgrano fueron emparejados en diferentes sectores del cuadro y solamente podrían cruzarse en una hipotética final. El rival del “Matador” en 32avos de final será Agropecuario de Carlos Casares, equipo que milita en la Primera Nacional. Por su parte, el “Pirata” chocará ante Mitre de Santiago del Estero, que también disputa la segunda división.

En tanto, Instituto enfrentará a Talleres de Remedio de Escalada, recientemente ascendido a la Primera Nacional, mientras que Estudiantes de Río Cuarto se medirá contra Arsenal de Sarandí, que acaba de perder la categoría en la Liga Profesional.

Argentino de Monte Maíz, equipo debutante en el certamen, disputará el partido inaugural frente a Estudiantes de La Plata, vigente campeón de la competencia tras la victoria del último miércoles ante Defensa y Justicia.

Al igual que sucedió con Talleres – Belgrano, otros clásicos como Boca vs River, Independiente vs Racing o Rosario Central vs Newell’s solamente coincidirían en la final.

El “Xeneize”, máximo campeón de la Copa Argentina (1969, 2012, 2015 y 2021) debutará contra Central Norte de Salta. En tanto, el “Millonario”, ganador en 2016, 2017 y 2019, iniciará su camino frente a Excursionistas.