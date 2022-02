Córdoba definió el protocolo de prevención COVID-19 para escuelas

El Gobierno de la Provincia de Córdoba oficializó el Protocolo de Prevención del COVID-19 en escuelas de los tres niveles de la educación general obligatoria, que tendrá como objetivo garantizar la presencialidad plena de niñas, niños y jóvenes en todas las escuelas de la provincia de Córdoba, tanto públicas como privadas, durante el Ciclo Lectivo 2022.

El regreso a las aulas en estas condiciones es posible gracias al avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19, a la dinámica y favorable situación epidemiológica actual y al trabajo conjunto entre los equipos técnicos de los ministerios de Salud y Educación con el aporte de las sociedades científicas, que elaboraron el documento como herramienta de información y recomendación para los equipos docentes y directivos escolares y para la comunidad educativa en su conjunto.

Este protocolo establece que para la presencialidad plena se elimina el sistema de burbujas, lo que implica que la dinámica escolar regresará a la normalidad cumpliendo la totalidad de la jornada.

En este sentido, las claves para continuar garantizando que la escuela y sus aulas sean un entorno seguro, cuidado y saludable son: la vacunación, el buen uso del barbijo, la higiene de manos, así como disponer de espacios limpios y ventilados.

Los puntos más importantes:

Vacunación

Según la evidencia científica, una de las principales medidas que reducen el riesgo de infección es la vacunación. Una persona no vacunada tiene mayor probabilidad de contagio, hospitalización y muerte, por lo cual existe un mayor riesgo personal y colectivo de exposición al virus.

La escuela deberá recabar información sobre la vacunación contra el COVID-19 y del resto del calendario de vacunación de toda la comunidad educativa al solo efecto de que, ante la ocurrencia de un caso, puedan tomarse las medidas de aislamiento tal como lo indica la autoridad sanitaria.

Barbijo

El barbijo continúa siendo de uso obligatorio para toda persona que ingrese a la institución educativa y debe utilizarse de forma permanente durante la jornada escolar. El mismo deberá colocarse tapando nariz, boca y mentón con un ajuste adecuado, de tal manera que no se desplace en el rostro.

Para estudiantes, su uso será obligatorio a partir de los 6 años, es decir primer grado del nivel primario. Se recomienda barbijo de al menos tres capas, y cambiarlo por rotura, humedad o suciedad. Solo puede retirarse momentáneamente para ingerir bebidas o alimentos.

Asimismo, la Provincia garantizará la provisión de barbijos tricapa a estudiantes de escuelas en contextos de vulnerabilidad social.

Ventilación

La ventilación de los espacios escolares, preferentemente y de ser posible, deberá ser cruzada, continua y distribuida (CCD). El objetivo es disminuir la concentración de posibles aerosoles contaminados, de esta forma se reduce el riesgo de contagiar y contagiarse. Para realizar una correcta ventilación de espacios será necesaria la apertura de ventanas y puertas, con un mínimo de al menos cinco centímetros, de manera permanente.

En este sentido, es más eficiente disponer de mayores puntos de apertura, que una sola ventana abierta completamente, ya que el objetivo es favorecer la circulación de un flujo de aire.

Saneamiento e higiene de manos

Se deberá continuar con las medidas de limpieza y desinfección de las escuelas usando agua lavandina con la técnica habitual y de manera periódica.

En cuanto a la higiene de manos, como se mencionó anteriormente, la principal vía de contagio de COVID-19 es por aerosoles, y aunque se ha comprobado científicamente que la transmisión por objetos contaminados es poco común, es posible. Por eso es fundamental realizar el lavado de manos de manera frecuente. Para ello, se deberá disponer continuamente de jabón, preferentemente en forma líquida, alcohol en gel o dispenser con solución de alcohol al 70%.

Testeo

El testeo permite reducir los riesgos de transmisión a través de la detección precoz y el aislamiento de los casos confirmados. En el contexto actual de pandemia y con la introducción de la vacuna se priorizan aquellas personas con síntomas compatibles con la enfermedad debida a COVID-19 y aquellas personas no vacunadas.

Si algún integrante de la comunidad educativa presenta síntomas compatibles con coronavirus, solo podrá regresar al establecimiento con un test negativo y asintomático dentro de las últimas 24 horas, según la Guía de Actuación del Ministerio de Salud. En caso de no poder concurrir a un centro de testeo, se le proveerá de un autotest.

Se deberá realizar un test de COVID-19: Si resultara positivo se confirma la infección por SARS-CoV-2 y se sigue el protocolo vigente. En caso de ser negativo podrá volver a la institución presentando el resultado del test y estar asintomático durante al menos 24 horas.

Para aquellos docentes y no docentes que no completaron su esquema de vacunación o por decisión propia han optado por no vacunarse contra el COVID-19, se encuentra en plena vigencia la Resolución 78/2021 de la secretaría General de la Gobernación que dispone la presentación de un test de diagnóstico negativo SARS-CoV 2, efectuado en los últimos siete días –renovable mientras dure la prestación– a los fines de poder ingresar a su lugar de trabajo. De no cumplir el agente esta obligación, las inasistencias se considerarán injustificadas.

Estado de Salud

Toda persona que ingresa a la escuela debe estar sana. Ante una eventualidad de caso sospechoso durante la jornada educativa, se proveerá de un nuevo barbijo tricapa y se procederá al aislamiento en un espacio físico adecuado (con ventilación), hasta la llegada de padres o tutores.

Dispensas a estudiantes

Para alumnas o alumnos que certifiquen su condición de pacientes de riesgo o convivientes de una paciente de riesgo, la autoridad escolar podrá otorgar dispensas en los plazos que requieran las distintas situaciones.

De esta manera, se podrán realizar las formaciones de ingreso y egreso según el espacio disponible, evitando la aglomeración de personas, en lugares bien ventilados y priorizando que se realicen al aire libre. Tal actividad se podrá organizar por turnos o subgrupos de acuerdo a las recomendaciones anteriormente citadas.

También, se autoriza la realización de actos escolares y salidas educativas, reforzando las medidas de cuidado ya mencionadas. Se elimina la toma de temperatura al ingresar a las instituciones y los circuitos predeterminados para la circulación interna (señalética).

Cada institución educativa deberá dar cumplimiento a las medidas sanitarias mencionadas, que comprenden aspectos generales del cuidado de la salud sobre la base de los conocimientos científicos generados tras dos años de pandemia.

Cabe destacar la importancia de la comunicación y difusión de las medidas de cuidado a implementar en los centros educativos. La participación activa de toda la comunidad educativa, en especial de las familias, e involucrarlos en un rol de responsabilidad compartida (participación activa) para el cumplimiento de las normas de cuidado, será fundamental para la preservación de la salud.

Fuente: Gobierno de Córdoba