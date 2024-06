Crear mundos de la mano de los libros: “La noche de las lecturas” llega a Alta Gracia

El jueves 6 de junio, Alta Gracia será partícipe de “La Noche de las Lecturas”, una hermosa actividad propuesta por la Agencia Córdoba Cultura y que tendrá su réplica en nuestra ciudad, con un sinfín de actividades en los Museos Municipales que recibirán a vecinos y vecinas de todas las edades para compartir la magia de la palabra, entre relatos, narraciones y poesía de destacados referentes de nuestra ciudad.

“La Noche de las Lecturas” es una actividad que se propone fomentar el hábito de la lectura y promover la cultura literaria, proporcionando un espacio para que escritores locales y emergentes puedan dar a conocer sus obras y conectar con el público; proponiéndole este año destacar la importancia de escritores y escritoras, quienes contribuyen con la comunidad estimulando la imaginación, la emoción y la reflexión de quienes leen, y cuya labor es fundamental para enriquecer la cultura, preservar la memoria colectiva y abrir nuevas perspectivas.

En diálogo con RESUMEN, Claudia Molina quien es una de las artistas que estará formando parte de las actividades, expresó la importancia de esta propuesta literaria en la ciudad: “Me pregunto si la lectura sirve para algo, ¿sirve para crecer?. La lectura para mí ha sido y es un lugar de refugio, un acto de magia, extrañamiento, asombro, conexión, movimiento como crecer. Después de leer ya no soy la misma, el texto me atraviesa de cierta manera: es habitarlo y darle vida. No puedo pensar mi vida sin ese momento de lectura; y como docente, la lectura ha sido siempre un punto de partida o también una estrategia de conquista”.

“Tratamos de brindarle a la gente un espacio de oportunidad, de tiempo, compartir lecturas y que la gente se anime a participar. Es contagiar esto que a mi me encanta hacer con mucha pasión, y transmitir esto que yo siento y me deja cuando leo. Es un acto de magia”, dijo.

Además, la escritora comentó que en su rol “como docente, la lectura ha sido mi manera de conquista, por lo que trato de provocarle a los chicos magia. Cuando leo un texto, le pongo voz, dándole emoción y cuerpo. Me convierto en un texto vivo. Como poeta, es una fascinación que los niños pidan que les leas un poema, es un regalo de alegría. Me provoca a llevarlo ahí y llevar algo nuevo. Son ganas de contagiar al otro y transmitir eso que me apasiona hacer”.

En cuanto a la actividad del jueves (en su caso en el museo del Che Guevara, a las 17 horas), Molina adelantó que “Voy a narrar poesía, y en esta ocasión, no hay una edad específica para participar. Quiero llegar a ese niño que está guardado y provocar algo de magia. La poesía tiene juegos, trabalenguas; es conectar con el público y participar juntos”. La artista presenta «Papalapabrapas y una gallina»: Un poco de versos y otros cuentos. Un poco de ternura, diversión y lectura. Se ofrecerá chocolate caliente para los niños y niñas.

“Me da una sensación de alegría compartir la lectura como un juego de niños, o volviendo a ser niños. Por lo que le diría a la gente que se detenga y dedique un momento de ese día, para abrazar a su niño interior y vaya a escuchar, jugar, disfrutar y abrigar el alma con un cuento o poesía. Es un detenernos en estos tiempos para compartir y deleitarnos”, finalizó.

A continuación, mirá el resto de los horarios de las demás actividades de “La noche de las lecturas” en Alta Gracia:

18 horas MAM – Museo Arqueológico Municipal: El museo se suma para compartir con los lectores una noche de relatos sobre nuestros pueblos originarios, con la presencia de la escritora e investigadora local, Nilda Moreschi, quien a través de sus cuentos y leyendas nos llevará a conocer a nuestros antepasados, los Comechingones. Se brindará mate cocido con burrito para los asistentes.

19 horas Museo Manuel de Falla: Gaby Persichelli comparte textos propios y de autoras contemporáneas en “Leer como refugio”. Se compartirá una copa de vino con los asistentes.

20 horas Museo Gabriel Dubois: Los reconocidos Claudia Tejeda y Esteban Ferrer ofrecerán una rica selección de poesía y cantos; junto a una copita de caña para compartir.