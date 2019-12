Crece el número de municipios que piden asistencia a la Provincia

El impacto de la crisis nacional se siente cada vez con más fuerza en las arcas del Estado provincial, como así también en las finanzas de los municipios cordobeses. En la semana se produjeron distintas reuniones de jefes comunales del interior con los equipos de los ministerios de Gobierno y de Finanzas a los fines de tratar de oxigenar sus cuentas para los siempre duros meses de diciembre, enero y febrero.

Como entienden en los pasillos de El Panal, la realidad de los municipios no dista de lo que ocurre en el plano provincial o nacional; aunque con una clara diferencia: los intendentes no tienen las mismas herramientas que las otras dos órbitas para cobrar sus tasas, como así tampoco pagan el mismo costo político que Provincia y Nación ante un eventual incremento de sus impuestos.

Sobre el final de la semana intendentes del interior provincial, como así también funcionarios provinciales reconocieron a PERFIL CORDOBA la seguidilla de reuniones y la complejidad de los escenarios en distintos puntos de la provincia. “Los municipios están apretados como la Nación y la Provincia. No hay muchas diferencias en eso. Lo que sí es cierto es que en último tiempo aumentó el número de intendentes que acuden en busca de fondos para cumplir con sueldos o aguinaldos. No vienen por fondos para obras, vienen porque se les está complicando en la diaria”, manifestó una fuente del ministerio de Gobierno que tiene al frente al exintendente de Alta Gracia, Facundo Torres; y como secretario de Asuntos Municipales a Federico García, ex jefe comunal de Laguna Larga (Fuente www.perfil.com).