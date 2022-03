Crece la demanda escolar y en Alta Gracia se peregrina por un banco

A pocos días del inicio de clases, son muchos los estudiantes que en Alta Gracia aún no pudieron empezar y que aguardan por una vacante. El número se incrementa y los casos son múltiples, aunque quienes mas lo padecen son aquellos que no tienen hijos que ya estén asistiendo a alguna institución escolar de la ciudad, los casos de alumnos repitentes y, aquellos que piden el pase de un colegio privado a un público.

Este ultimo, es uno de los mas comunes de este 2022. La situación económica pos pandemia ha agudizado la crisis económica en general y son muchos los padres que ya no pueden costear los gastos que implica la escuela privada, por lo que deben optar por la educación estatal. Pero, la lista es larga y hay que colmarse de paciencia; ya que conseguir un banco hoy es digno de una celebración.

«Yo estoy intentando desde el mes de noviembre poder cambiar a mi hija a una escuela pública. Ella concurre a 4º año del Anglo Americano y por cuestiones económicas ya no podemos afrontar los costos. Pero he rebotado por muchas escuelas, el Comercial, Larreta, Ipem Paravachasca, la Técnica, por nombrar algunos. En ninguno conseguí y sigo en lista de espera. Desde inspección la respuesta es que hay que esperar a que salga una nueva partida pero en la situación de mi hija hay muchos mas», contó Paula Espíndola, vecina de la ciudad, a RESUMEN, a la vez que reconoció que gracias al aporte de familiares, su hija podrá seguir acudiendo a su colegio habitual.

«Pienso en aquellos que no tienen manera de seguir enviándolos a un privado. A nosotros nos cuesta muchísimo pero no queremos que esté sin escolarización y con la ayuda de la familia podemos seguir. Pero que pasa con aquellos que no pueden», agregó la mujer.

Encontrar una solución acorde, tampoco es sencillo. Hay casos en donde la opción son las escuelas del Departamento Santa María pero por distancia los padres se niegan a aceptarla y siguen esperando que ocurra el milagro. En otras situaciones, lo que se busca es la institución mas cercana a su vivienda, alegando a la «prioridad del radio escolar», pero ante la dimensión de la demanda que hay en estos tiempos, eso tampoco es una opción y hay que conformarse con lo que se pueda obtener. De todos modos, es preciso mencionar que es una problemática que no solo se da a nivel local sino también en toda la Provincia y, claramente, tiene que ver con el amplio crecimiento demográfico que ha habido en los últimos años, del cual esta ciudad no se ha visto excepto.