Crecen las estafas con transferencias bancarias: ¿Cómo operan?

Los fraudes online no para de crecer y en Alta Gracia, en particular, se han cobrado varias víctimas. No son una excepción los comercios que en pandemia han implementado las ventas digitales y, en muchos casos, han sufrido pérdidas importantes.

La noticia de la supuesta estafa millonaria que realizaba una altagraciense y que cobró repercusión nacional, dejó al descubierto los números mecanismos de engaño que hay al respecto. El número uno es «la transferencia por error».

Los delincuentes fingen estar interesados en un producto de internet, se contactan con el vendedor y comienzan a entablar el acuerdo. Después, solicitan los datos de CBU del vendedor y simulan hacer el pase de dinero.

A posterior se comunican casi al borde del llanto diciendo que transfirieron más dinero por error. «Se me fue un cero de mas», expresan. Y, una compra de 30 mil pesos pasa a ser de 300 mil (según ellos). Comparten un falso comprobante y las víctimas caen. «Por favor estoy desesperado, devolveme la plata». Es tan creíble el engaño que los comerciantes caen y devuelven el falso monto.

En otro de los casos los estafadores hackean y acceden a los datos de la cuenta bancaria, logrando operarla y realizar gestiones ellos mismos. Así vacían los fondos. Lo hacen con cuentas apócrifas o «express» que jamás vuelven a usar.

Ante estos casos, se pide chequear constantemente la cuenta mientras se está gestionando una operación. No brindar datos personales ni claves y comunicarse directamente con el Banco.