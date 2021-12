“Creemos Alta Gracia merece un hospital con la aparatología para 100 mil personas”

Personal del Hospital Regional Arturo U. Illia comenzó una junta de firmas que ha difundido a través de las redes sociales Facebook e Instagram, bajo el nombre de “Hospital Illia UTS”, con el objetivo de elevar la carta de petición al Gobierno de la Provincia de Córdoba con el fin de construir un nuevo hospital.

El Hospital Illia se inauguró en 1981, cuando Alta Gracia tenía aproximadamente 30 mil habitantes. Las últimas elecciones indicaron que hay unos 100 mil habitantes, sin sumar a los grupos menores de edad. A razón de este desarrollo poblacional, Navarro expresó: “Tanto Alta Gracia como todos los pueblos de alrededor han crecido exponencialmente. Sólo creemos que la gente de Alta Gracia y alrededores merece un hospital con la aparatología necesaria para 100 mil personas, y acompañado con el personal necesario. Queremos que la gente no tenga que viajar a Córdoba para hacerse atender”.

Desde hace 11 años que los trabajadores están pidiendo más personal y no han tenido respuestas del gobierno. El Dr. Navarro añadió que incluso ha disminuido la inversión en salud con los años. “Venimos a reclamar por un nuevo hospital, creemos que no hay solución en el espacio físico donde hoy estamos. El gimnasio terapéutico se inauguró tres años atrás, tras una gran inversión, y se destruyó todo para hacer la terapia que iba a ser de 15 camas y hay solamente seis porque no hay enfermeras para atender a los pacientes. Son muchas las promesas incumplidas. Nos prometieron un tomógrafo porque estamos rodeados de rutas peligrosas donde suceden muchos accidentes, y tenemos que trasladar sí o sí los pacientes a Córdoba”, señaló el delegado de la UTS.

El profesional relató que muchos de los médicos que se han jubilado no han sido reemplazados, y que sí o sí necesitan más personal para cubrir las licencias de diez días que otorgan a los trabajadores de la salud. Navarro manifestó que este breve descanso no alcanza para despejarse y que las licencias son cubiertas por los colegas que quedan, sin llamar a ningún tipo de refuerzo. “Pensamos que en pandemia nos iban a revalorizar y eso nunca pasó. Tenemos miedo de una tercera ola. Afortunadamente hay mucha gente vacunada y hoy tenemos pocos casos, lo cual es un alivio en este momento”.

En cuanto a la relación y comunicación entre los empleados y la dirección del hospital, el delegado expresó que es escasa. “Depende del gobierno y siempre va a defenderlo. Creo que los cargos de directores deberían ser concursados y de esa manera, defender más a la institución. Tampoco me gustaría estar en el lugar de la directora, es un lugar bastante difícil y un hospital que ha quedado chico”, reconoció Navarro.

En el hospital se atienden 200 pacientes por día, sólo en la guardia, lo cual hace a cinco mil pacientes al mes, siendo que la guardia debe ocuparse de casos de emergencia o de urgencia. El doctor también agregó que llega mucha gente que no consigue respuestas en los dispensarios y recurren al hospital.