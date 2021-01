Creer o reventar… vecinos de Villa Parque Santa Ana aseguran haber visto ¿fantasmas?

Diego es vecino de Villa Parque Santa Ana y en las ultimas horas decidió compartir la experiencia “paranormal” que dijo haber vivido esta madrugada en dicha localidad. Su posteo recibió cientos de comentarios e increíblemente hay quienes advierten haber sido testigos de hechos similares en la misma villa.

Si, es creer o reventar. El hombre contó que eran alrededor de las 2 de la mañana cuando, circulando por la Av principal, observó a “una persona vestida de blanco que comenzó a correr hacia la loma”. “Yo la seguí para ver hacia donde iba pero en un momento se trepó en un árbol y desapareció. No se si alguien mas la habrá visto alguna vez”, escribió el vecino.

Si bien hubo quienes hicieron humoradas al respecto, descreyendo de que pueda tratarse de algo “paranormal”, los vecinos que llevan varios años de vivir en el lugar, coincidieron en haber experimentado situaciones similares en alguna otra oportunidad; sobre todo, en la zona de “la loma”. Incluso, en las madrugadas que regresaban del acampe que se hacía para prohibir la instalación del basural.

“Doy fe de que sean visto muchas cosas en Santa Ana y no sólo para la parte de la loma, yo hace 38 años que vivo aquí, cuando nosotros llegamos al barrio había pocas casas era un barrio muerto; muchas sectas satánicas, brujas, estaba lleno cualquiera de ese tiempo les puede contar y juro que no es joda. El perro negro con ojos rojos también lo vimos para el lado de la loma, antes veían muchos cosas y todavía se ven. Ojalá nunca le toque vivir esa experiencia pero les aseguró que no se lo van a olvidar en su vida, yo todo lo que vi en Santa Ana no me lo voy a olvidar jamás”, agregó Stella, otra vecina de Santa Ana.

¿Será?.