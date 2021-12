Crisis del 2001: Ramón Puerta, el Senador misionero que fue Presidente durante 48 horas

El 20 de diciembre de 2001 y tras un gran estallido social consecuente de la crisis económica y política, el Presidente de la Nación Fernando de la Rúa presentó su renuncia y huyó de la Casa Rosada en helicóptero. Desde ese momento, De la Rúa no dejó de ser el Presidente sino que debía esperar a que se reuniera la Asamblea Legislativa del Congreso Nacional para que le aceptara la renuncia.

Al no haber Vicepresidente, ya que Carlos “Chacho” Álvarez había renunciado el año anterior, la Ley de Acefalía establecía que quien debía de asumir la Presidencia era el Presidente Provisional del Senado: El ex Gobernador de Misiones, Ramón Puerta. Finalmente la Asamblea Legislativa le aceptó la renuncia a De la Rúa, el 21 de diciembre: “Concluyo una etapa de mi vida donde he entregado lo mejor de mí para mi país”, dijo De la Rúa en su última conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

Desde ese momento, Puerta quedó a cargo del país como Presidente Provisorio hasta que la Asamblea Legislativa eligiera nuevo Presidente. El nuevo Presidente, gobernó con un equipo variado de ministros peronistas y radicales hasta que asuma el nuevo mandatario. Entre los ministros se destacaron: Humberto Schiavone, Jefe de Gabinete; Miguel Ángel Toma, Interior y Justicia; Jorge Capitanich, Economía, Trabajo y Salud; Oscar Lamberto, Hacienda, Finanzas e Ingresos Públicos; Horacio Jaunarena, Defensa, y Adolfo Rodríguez Giavarini, Canciller.

La noche en la que De la Rúa renunció, Puerta se encontraba en San Luis junto a los demás líderes del Peronismo, y fue en ese entonces en donde se le ofreció ser un Presidente de transición hasta 2003, pero no aceptó. En las próximas horas de haber asumido como Presidente, Puerta convocó a una cumbre del PJ para definir quien sería el nuevo Presidente, la misma se llevó a cabo en el Salón Gris del Senado. En la reunión, estaban presentes los Gobernadores del PJ, entre los que se encontraba José Manuel de la Sota, liderados por el de San Luis Adolfo Rodríguez Saá, y las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado.

José Manuel de la Sota, entonces Gobernador de Córdoba, planteó que se implementara la Ley de Lemas, instrumento que les posibilitaba a varios líderes del PJ presentarse a las elecciones presidenciales y así sumar votos entre todos para el Peronismo. La otra objeción del cordobés fue que las próximas elecciones para Presidente fuera dentro de tres meses y la fecha exacta que impuso fue el 3 de marzo de 2002, a la que los demás accedieron. Todo apuntaba a que el designado como presidenciable de esa reunión era Rodríguez Saá, al que De la Sota le pidió un compromiso público de entregar el poder a los tres meses a lo que el puntano respondió: «No, si son tantas las condiciones asumí vos». El cordobés le dijo que no pero que le parecía que tres meses para llamar a elecciones estaba bien, a lo que Rodríguez Saá acepto y fue investido Presidente de la Nación el 23 de diciembre de 2001.

Ramón Puerta, fue Embajador de Argentina en España durante el Gobierno de Mauricio Macri y actualmente forma parte de Juntos por el Cambio teniendo como discípulos a la Diputada Nacional por Misiones Florencia Klipauka y a su propio hijo, Pedro Puerta.