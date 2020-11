Crisis, malestar y silencio: ¿Qué pasa en el hospital?

No es ninguna novedad que la situación del Hospital Illia no es la mejor. Desde hace un tiempo, las quejas respecto a la escasez de personal se han incrementado notablemente y el malestar no es solo de los vecinos sino de los mismos profesionales.

En este contexto, la gota que rebalsó el vaso fue el despido de Mariana Jumene, gastroenteróloga que hizo pública su desvinculación, la cual, aseguró, fue sin motivo alguno. Por ello y por otras tantas cuestiones, los trabajadores de la salud convocan a un paro para el próximo martes 10 y lo hacen a través de un duro comunicado:

“El 10 de noviembre el equipo de salud para. Paramos porque pedimos mejores condiciones de trabajo, más personal, salarios dignos. Paramos porque estamos en primera línea y dejamos de ser héroes. Este gobierno nos hostiga, nos percibe, nos maltrata y por si fuera poco nos despide. Le pedimos a la población que nos acompañe. Nosotros nos quedamos sin una compañera de trabajo, pero ustedes se quedaron sin gastroenteróloga, la única del Hospital, la doctora Mariana Jumene. Ahora nos están vaciando, estamos perdiendo especialistas. Por eso el martes 10 de noviembre a las 10 les pedimos a todos los vecinos de alta gracia que nos acompañen en la explanada del hospital. No sólo por nosotros, sino por ustedes. Para que la salud siga siendo pública, gratuita y de calidad”.

No obstante, la palabra que sigue siendo imprescindible y no se hace oír, es la de Mariana Garay, directora del Hospital, quien desde hace un tiempo y sobre todo tras la grave acusación de la familia del bailarín a quien le habrían demorado una cirugía en este nosocomio y que luego falleció; se llamó a silencio.

¿Qué pasa en el Hospital?.