“Cristina creía que era la única que podía estar sentada en el Senado, pero a eso lo corregimos”

En una entrevista exclusiva con la 88.9, la senadora cordobesa de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado, no dejó nada librado al azar y se refirió a la puja que mantuvieron con el Ejecutivo Nacional para poder reanudar las sesiones presenciales en el Senado. Algo que celebró abiertamente; aunque consideró que aún falta la pata judicial.

“Nos costó muchísimo que el ejecutivo nacional entienda que tienen que funcionar los tres poderes y por suerte, en la discusión de que si el Senado tiene que trabajar de manera virtual o no, se logró un consenso para que vuelva a funcionar el Congreso. Es muy importante que un senador que representa a una Provincia se pueda sentar en su banca”, argumentó Machado a la vez que desligó: “nosotros fuimos directamente con la actual Presidenta del Senado, Cristina Fernández, quién creía que la única que podía estar sentada era ella, pero eso se corrigió y afortunadamente estamos participando de las sesiones de manera presencial. Ahora falta el Poder judicial que hace más de 70 días que no funciona”.

Sobre su relación con la ex Presidenta Cristina Fernández

“Nosotras tenemos una relación institucional correcta. Acá no se trata de amistad, sino de representatividad y en ese marco el diálogo se mantiene y cuando hemos tenido que definir cosas se definen”.

Sobre la reforma previsional en Córdoba

Machado no dejó pasar la polémica que desde su aprobación, sigue generando la nueva reforma previsional en Córdoba. “Evidentemente mis colegas no participaron de la modificación jubilatoria. Habría que sentarse a repensar una reforma de otro tipo. Córdoba debería revisar los privilegios, nosotros sabemos que en el sector público hay privilegios pero en este momento sabemos que el sector privado la está pasando muy mal también, al igual que los independientes, los monotributistas y los pequeños negocios. Entonces tenemos que compartir el esfuerzo”, entre los que tienen los sueldos asegurados todos los meses y los que no saben cuándo cobran”, opinó.

La poca presencia del ex Presidente Macri en el escenario político y social

Escasa ha sido la aparición de Mauricio Macri en estos meses de pandemia. Si lo hizo, fue alguna que otra vez expresando ciertas opiniones a través de las redes sociales, pero no más que eso. A respecto, la senadora que representa a su proyecto, dijo: “Él es el ex presidente tiene la precaución de dejar en manos a quienes les corresponde las decisiones acerca del Covid-19. Es una cuestión de respeto; nosotros somos una oposición absolutamente respetuosa, no tiramos toneladas de piedras cuando se trata un proyecto, sino que conversamos los temas y en ese sentido, yo respeto. Respeto la decisión del ex Presidente de no estar en ejercicio en este momento, respetando a quienes sí lo están. Tenemos legisladores, provincias y también tenemos una Presidenta del partido que cuando tiene que opinar lo hace desde una vía institucional”, culminó Laura Machado.