Cristina Roca será reconocida en el Senado

El próximo miércoles 24 de agosto, a las 12.30 horas, en el Salón Azul, se le hará entrega a Cristina Roca, viceintendenta de Alta Gracia, la distinción «Evita Compañera», un reconocimiento a las compañaeras que siguen los preceptos del justicialismo y de Eva Duarte de Perón.

El mismo será encabezado por la Presidenta de la Comisión de la Banca de la Mujer, María Eugenia Catalfano.

Desde RESUMEN consultamos son la mandataria para saber cómo se siente a partir de este premio y respondió: «La verdad que nunca pense en recibir una distinción. Me siento muy honrada, ya que la senadora Alejandra Vigo pensó en mi. Además personalamente siento que es demasiado, principalmente por ser reconocida por seguir los ideales de Evita y del justicialismo».

«Es mi forma de vida, porque es un sentimiento y un compromiso con el Partido Justicialista, que tantas oportunidades me ha dado y con ésto me hace sentir que algo he cumplido» concluyó Roca.

Cristina Roca

Edad: 66 años

Familia: Casada. Tres hijos: María Laura, Gabriel y Nicolas y dos nietos Juan Cruz y María Sol.

Profesión: abogada

Tras varios años sin ejercer por la crianza de sus dos primeros hijos, llegó a la política de la mano de Adriana Moreschi. La mujer fue su compañera en abogacía y cuando era Asesora Letrada del Municipio en el período de Julio Barrientos, la llevó para que ocupara el rol de secretaria legislativa.

La viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante fue en el gobierno anterior la Secretaria de Gobierno de Facundo Torres.