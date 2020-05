Crónica del horror: caminó más de cuatro horas escapando de la violencia del padre de sus hijos

Valeria fue víctima de un caso extremo de violencia de género. El pasado miércoles, la mujer “escapó” de la casa en la que vive desde hace aproximadamente un año, y caminó durante horas en busca de ayuda. Ayuda que recibió por parte de una pareja de jubilados quienes prácticamente “le salvaron la vida”.

Esta familia proveniente de Chaco, reside en un campo cercano a Bº Los Chañaritos, Anisacate, luego de que el hombre (quien hoy está detenido) consiguiera trabajo como casero. Temiendo por su vida y la de sus tres hijos pequeños y luego de permanecer “encerrada” en una precaria habitación durante dos días, la mujer salió de la vivienda y caminó al menos durante cuatro horas sin rumbo, llegando a la zona de José de la Quintana donde literalmente la rescataron.

“Su marido apareció en mi casa por la tarde preguntando si no habiamos visto a su mujer y le dijimos que no. Nosotros no conocíamos a la señora pero sí teniamos el número de teléfono de él porque sabiamos que era casero y el dueño nos lo había dado por las dudas. Mi marido intentó comunicarse durante esa noche para saber si ella había regresado y no pudo; intentó de nuevo al otro día y ahí lo atendió la mujer y nos dijo lo que había pasado y que su marido estaba preso“, contó Rosalía en diálogo con RESUMEN, una vecina de la víctima quien hoy por hoy acompaña a la mujer debido a que esta aún está horrorizada por lo sucedido.

Valeria denunció a la policía que su pareja la había golpeado con un freno de caballo y, manipulando una escopeta, la había amenazado de muerte a ella y a sus hijos. Cuando tuvo la oportunidad no lo dudó, cargó a los niños y fue tras ayuda. “Ella escondió a los chicos en el campo y caminó. Esta vez decidió salir por la parte de atrás de donde vivía porque las otras veces que quiso escapar lo hizo hacia el lado de Anisacate y el siempre la encontraba. Tenía mucho miedo, creía que los iba a matar“, agregó Rosalía.

Luego de varias horas, la mujer llegó a una vivienda de José de la Quintana y les contó lo sucedido a una pareja de jubilados. “Ellos llamaron a la policía, fueron a donde había escondido a los niños y el marido quedó preso. Incluso secuestraron varias armas en la casa“.

Una familia conocida

Valeria y Antonio, su agresor, fueron noticia en febrero de 2019 cuando este medio cronicaba la dificil situación que la familia atravesaba, estando en situación de calle junto a sus pequeños hijos. Él se había quedado sin trabajo y sin un lugar donde vivir, la familia arribó a Alta Gracia en busca de una oportunidad. Aquí, dormían en la terminal y de lo que algunas manos solidarias le acercaban.

El caso fue difundido por varios medios provinciales y la ayuda no se hizo esperar. La familia había conseguido un trabajo y un techo en la ciudad de Córdoba y hasta allí lo que se sabía de ellos. Hoy, el pedido es solamente de Valeria quien ya no necesita alimentos ni un lugar donde vivir, sino obtener los pasajes de vuelta para regresar a Chaco junto a sus hijos.

Cabe destacar que el hombre está detenido e imputado en el marco de la Ley 9283.

Para ayudar

Para quienes quieran colaborar con esta mujer, pueden hacerlo comunicandose al 03547 15629387.