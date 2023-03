Crucero Sud: lo pescó saliendo del patio de su casa, lo persiguió y casi choca contra un caballo

En las últimas horas, un vecino de barrio Crucero Sud fue el protagonista de un hecho que- sin duda- pudo haber terminado en tragedia.

Anoche, cuando regresaba a su vivienda a bordo de su automóvil, observó a un sujeto saliendo de su patio y decidió actuar. «Ni me bajé del auto, lo alumbré, el tipo salió corriendo y yo lo perseguí. En ese momento ni lo pensé, mi idea era agarrarlo y llamar a la policía», contó Raúl, el damnificado, en diálogo con RESUMEN.

El hombre fue detrás del ladrón durante algunas cuadras hasta llegar a inmediaciones de la ruta. «El tipo cruzó casi sin mirar, yo me detuve porque venían dos caballos, lo que pasa siempre acá, toqué bocina y después al tipo no lo vi mas», añadió el vecino, quien contó que por fortuna no se dio con ningún faltante en su domicilio.