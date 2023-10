¿Cuál fue el sueño que tuvo el hermano de Silvina Luna antes de la detención de Lotocki?

Fue durante el mediodía/tarde que el mundo del espectáculo, pero sobre todo el entorno de las víctimas de Aníbal Lotocki, pudieron conseguir un poco de paz. Esto se debió al pedido de la Justicia y posterior detención del polémico cirujano que causó la muerte de varias figuras, entre ellas: Silvina Luna.

En la noche del pasado miércoles, Ángel De Brito reveló que Ezequiel Luna, hermano de la modelo fallecida en el mes de agosto en el Hospital Italiano de Buenos Aires, tuvo un particular sueño la noche anterior. “Después del pedido de detención y después de que se entregó (Lotocki), hablé con el hermano de Silvina, que tampoco lo podía creer. Me dijo que hay que ser cautos porque esto ya pasó. Estuvo detenido y después salió porque estaba a derecho”, indicó el periodista en el inicio de su programa de América.

¿Creer o reventar?. Luego, el conductor mencionó el particular sueño que tuvo Luna la noche anterior a la detención del cirujano: “Me dice: ‘¿Vos podés creer lo que me pasó hoy?’ Y después me agrega: ‘Hoy me desperté de madrugada, llorando, muy angustiado y había soñado con Silvina. Ni yo te lo cuento porque no lo puedo creer. Lo digo ahora porque a la tarde pasó todo esto’”, reprodujo De Brito el diálogo que mantuvo con Ezequiel.

Y continuó: “Se acostó normal como cualquier día. Seguramente ayer habrá estado viendo todo lo que pasó con Lotocki. En medio de la noche soñó con su hermana y se levantó angustiado, llorando y no paraba. No podía controlarlo”.

“Después de eso, vino todo lo que ocurrió en el día”, agregó el conductor de LAM sobre la detención de Aníbal Lotocki, que fue trasladado a la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicada en Madariaga y General Paz, en el barrio de Villa Lugano, luego de que se entregara acompañado por su abogado. ¿Habrá sido una especie de señal? ¿Se hizo justicia?