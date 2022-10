“Cuando el nuevo mamógrafo esté conectado, vamos a duplicar el número de estudios”

Córdoba es una de las provincias que hace un gran trabajo en relación a la campaña del Octubre Rosa, mes dedicado a la concientización sobre el Cáncer de Mama. Días atrás, vecinas manifestaron su preocupación, ya que al querer realizar sus estudios anuales en el Hospital Regional de la ciudad, se encontraron con que el mamógrafo no estaba en funcionamiento. Esteban Alves, director del nosocomio, dialogó con el equipo de Todo Pasa para aclarar esta situación. “Estamos en una obra bastante importante, remodelando y reestructurando toda el área de Rayos, en donde va a estar instalado el nuevo tomógrafo y viene un nuevo mamógrafo. El mamógrafo anterior no está conectado precisamente porque vamos a instalar el nuevo aparato. No se puede trasladar a un consultorio común porque genera radiación”, explicó Alves.

En cuanto a las quejas y publicaciones, el director del Hospital Arturo Illia comentó que con la obra que están haciendo, buscan que de una vez por todas haya en Alta Gracia un mamógrafo de última generación. “Es importante lo que hace la provincia con el Córdoba Rosa. Muchas veces al hacer mejoras, uno tiene limitaciones. Para cumplir con la campaña tendríamos que suspender la obra, que nos va a traer beneficios a largo plazo. Una vez que el nuevo aparato esté conectado, vamos a duplicar el número de estudios. Apenas se instale, esto tendrá prioridad. La idea nuestra es hacer una campaña con accesibilidad a las mamografías e incluso gestionar el mamógrafo móvil”.

En cuanto a la posibilidad de un plan de contingencia, el responsable del Hospital Regional comentó que particularmente, una de las dos instituciones privadas que funcionan en la ciudad no tienen el mamógrafo en funcionamiento, que en más de una ocasión, derivan sus pacientes y estudios al ámbito público. Alves agregó que en la situación de pacientes complicados, el mismo nosocomio se encarga de gestionar los turnos en Córdoba para que tengan una rápida atención.

Con respecto a la finalización de obra, la misma estaría terminada en el lapso de una semana. Sin embargo, lo que sucede es que la cuestión eléctrica que necesitan todos estos equipos es muy grande, por lo que la empresa de EPEC se encuentra haciendo nuevas conexiones para que el transformador que se encuentra en cercanía al edificio, y que comparte con el barrio, quede sólo para el nosocomio. En tiempos estimativos, en diciembre se espera que la obra esté finalizada.