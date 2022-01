Cuatro años sin Teo: «Justicia lenta no es justicia»

«Un dolor que no se va nunca.. que no estés físicamente acá. Te amo y te extraño, cuatro años sin Justicia. Justicia lenta no es Justicia», expresó la joven mamá quien ya a inicios del 2022 había manifestado su dolor e impotencia por no tener novedades concretas en la causa, mientras que María Ines Conde y Mariel Sabich-las imputadas- siguen libres y haciendo su vida.

«Terminamos un año, empezamos uno nuevo y la justicia sigue dormida. ¿Que precedente quieren sentar? ¿Que si dejas morir a un niño podes seguir con tu vida en completa normalidad?. La señora García Conde viviendo en otra provincia, la señora Sabich en una localidad cercana y gozando de las libertades que le da el anonimato. Cansada de esta justicia ineficiente que requiere pruebas y más pruebas absurdas cuando la mayor prueba es que Teo no esta hace casi 4 años. ¿Hasta cuando?».

Imanol, por su parte, posteó: «Hace 4 años me empezaba a morir en vida. Que injusticia! 4 años y esas basuras siguen su vida como si nada…Te amo hijo! Te extraño cada dia de mi vida!».