Cuatro detenidos tras un violento asalto en un complejo de cabañas en Villas Ciudad de América

Un robo de película el que ocurrió anoche en un complejo de cabañas de Villas Ciudad de América.

La víctima de 69 años, dijo que un sujeto arribó al lugar con la excusa de pedir alojamiento. En un momento, aparecieron tres personas más y una de estas sacó un arma de fuego y le apuntó a la altura del cuello pidiéndole dinero.

Los delincuentes se alzaron con una suma de $260 mil pesos en efectivo, dos Smart TV, un teléfono celular y se fueron en la Pick Up del damnificado. Cuando el hombre se pudo desatar (ya que lo habían atado a una silla) dio aviso a la policia.

De película

Con los datos aportados, los efectivos iniciaron un operativo y lograron localizar la camioneta a la altura de Villa los Aromos por ruta 5, en donde inició una persecución.

A la altura de Villa La Bolsa, los efectivos observaron a otro vehiculo sospechoso que ingresaba por ruta S-523. El Renault Kangoo lo hacía en dirección hacía Alta Gracia y a toda velocidad, por lo que fueron interceptados por personal de Infantería y detenidos.

Se trataba de cuatro sujetos que llevaban consigo lo sustraído a la víctima del complejo de Cabañas, a la vez que incautaron varias armas de fuego, escopetas, pinzas y barretas. El automóvil tenía pedido de secuestro.

Asimismo, los móviles continuaron tras la Pick Up en donde circulaba otro de los delincuentes. En ruta 5 a la altura de calle Malvinas, el sujeto ingresó a contramano tratando de eludir los móviles y así siguió su huida.

A la altura de ruta 5 y la rotonda AG, el delincuente es nuevamente bloqueado por la policía y fue allí cuando propinó disparos contra los efectivos no logrando, por fortuna, impactar a ninguno. Finalmente, personal de la Brigada también realizó disparos contra la camioneta y lograron darle en uno de los neumáticos. El sujeto abandonó la camioneta y huyó a pie. Aún no han dado con el mismo.