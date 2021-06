La escuela San Vicente de Paul, junto a la Parroquia Buen Pastor-una frente a la otra, sobre calle Ema Ceballos de barrio Córdoba- han sido durante estos 63 años, el motor del barrio. El sector ha crecido mucho, sin embargo cuando se instaló el espacio educativo, la ciudad terminaba allí.

Hoy cumple 63 años y alberga a estudiantes de toda la zona norte de la ciudad, aunque justamente hoy, no asisten debido a las restricciones por el covid19.

Marcela Giordano, directora del establecimiento, en relación a este momento particular, expresó a RESUMEN DE LA REGIÓN: “Cumplir años hace que un día de la semana sea `especial´ y cuando se trata del cumpleaños de una escuela, este día 9 de junio, lo es todavía más, porque nos invita a pensar en todas las personas que por ella transitaron y quienes hoy la forman, le dan vida y la hacen crecer. Hoy cumple 63 años la Escuela San Vicente de Paul y lo celebramos de una manera particular, desde nuestros hogares, cuidándonos para volver pronto a compartir el aprendizaje en sus aulas, a jugar en sus patios…a llenar de vida un edificio construido con las vivencias de los Estudiantes que allí aprendieron a lo largo de estos años, de los docentes que desempeñan y desempeñaron la tarea de enseñar con esfuerzo y dedicación y con la buena voluntad de las personas que se acercan cada día para brindarnos su ayuda” .

“Celebramos este cumpleaños tratando de mantener siempre vivo el legado de nuestro Patrono San Vicente de Paul: trabajar para ayudar a los niños a mejorar sus condiciones de vida por medio de la educación” concluyó.

SU HISTORIA

Hace 63 años, las Hermanas Vicentinas comenzaron a dar catequesis en la zona de barrio Córdoba, a pedido de las familias que allí vivían, para ello se reunían en diferentes viviendas, puesto que no tenían un sitio fijo. La situación económica del sector no era igual a la actual, ya que las familias eran de bajos recursos y no había muchas viviendas, se trataba de una zonal rural.

Por ese entonces, Don Eustaquio Velázquez, un vecino, había ganado un premio en la lotería y compró terrenos en el sector, donó uno a la municipalidad para que se construya la iglesia Buen Pastor.

En aquellos años se encontraba el Padre Domingo Viera, quien dio lugar a las Hermanas Vicentinas para las clases. Poco a poco fue formándose la comunidad entorno a la capilla.

Es allí cuando las familias sintieron la necesidad de una escuela. El día en que la pequeña iglesia fue consagrada parroquia, la Señorita Ema Ceballos-quien luego fue directora del establecimiento- solicitó a los asistentes colaboración para construirla. Velázquez, quien estaba presente, donó otros dos terrenos a la municipalidad para edificarla. Y así Ceballos junto a las Hermanas Vicentinas, fundaron la Escuela Parroquial San Vicente de Paul, que comenzó a funcionar el 9 de junio de 1958. La primera construcción constaba de dos aulas, en las que tenían clases primer grado inferior y primero superior, segundo y tercero, luego se construyeron los baños, salita de 5 del jardín de infantes, después cuarto y quinto y en 1966 la entidad fue adscripta. El reconocimiento oficial llegó con la primera promoción de egresados.

Desde 1985 y hasta 1996, con el aumento de inscriptos, comenzó a abrirse la sección «B» de cada grado, como también otra salita de cinco y la escuela ¡ya funcionaba en dos turnos!. En 2001, en respuesta a la demanda, se construyeron dos salas de 4 años. Ambos niveles, inicial y primario, crecieron juntos, hasta que en 2005 el jardín inauguró su nuevo edificio, cómodo y adecuado para satisfacer las necesidades de los alumnos. Al mismo tiempo, la primaria incorporó la jornada ampliada. Corría 2012 cuando se inauguró el salón comedor, amplio y luminoso, lo que permitió refaccionar el edificio y utilizar seis aulas para la jornada-antes se daba clases en la iglesia-. A mediados de 2014, se cementó el patio grande y se marcaron la cancha de fútbol y de vóley. En 2015, se edificó la primera aula en planta alta.

A nivel pedagógico, la institución educativa participó de las Olimpíadas de Informática con muy buenos resultados y desde 2017, los estudiantes de sexto grado pueden rendir un examen ante el Concejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba, obteniendo así un certificado que posibilita su acceso laboral.

REPRESENTANTES LEGALES

Presbístero Domingo Viera

Presbístero Luis Jesús Cortés

Presbístero Andrés Fabián Toledo

Profesor Rodolfo Ferreyra

Rodolfo Javier Vega

Cristina Lorente y Carlos Palomeque

Contador Andrés Rojo

Contadora Roxana Femopase

Doctor Gustavo Ferrero

DIRECTORAS

Ema Ceballos

Matilde Pizzol de Powell

Marcela Giordano

VICEDIRECTORAS

Belma Amaya de Rodríguez

Stella Amaya de Luna

Mercedes Martínez

Graciela García

DIRECTORAS DEL JARDÍN

Hilda Cargnelutti de Vagni

Sonia Ferrero