Daniel González: “Soy una pieza mas que el intendente va moviendo de acuerdo a sus necesidades”

Otro de los cambios que el Intendente Marcos Torres realizó dentro del organigrama municipal, fue el de pasar a Daniel Gonzales- quien estaba a cargo de la Inspección General del Municipio- a la dirección de Servicios Públicos; rotando de este modo a Martín Cuñado a Inspección.

Fue un pedido de Pablo Ortíz, quien le habría remarcado a Torres la importancia de tener a su lado a alguien que ya venía trabajando con él y de su entera confianza. “Le agradezco a Pablo que me haya tenido en cuena para esta etapa que no es fácil y obviamente al Intendente Marcos Torres. Servicios públicos es un área de muchos trabajo donde Pablo quiere poner su impronta y el intendente nos ha pedido que desarrollemos la tarea al máximo para poder poner nuestra ciudad donde siempre estuvo“, inició Gonzales a la vez que aseguró que la prioridad como equipo de trabajo será la de “generar una mayor presencia en las calles”.

Gonzáles tendrá a su espalda nada más y nada menos que la dirección de una de las áreas más demandantes de la ciudad. Hablamos de alumbrado, barrido y limpieza, acondicionamiento y mejora de plazas, espacios verdes, etcétera. Sectores en donde si bien no hubo un parate en el marco de pandemia, debieron trabajar con menos personal; según el mismo Martín Cuñado lo había reconocido hace poco ante RESUMEN.

“Hay áreas del Municipio que tienen un gran trabajo y que muchas veces no se nota. Tenes que chocar con esa realidad, pero por detrás tenes que estar generando esa tarea y lamentablemente a veces los esquemas de control te los hace fracasar la propia gente cunado no hace al cumplimento de las normas”, opinó Gonzales, quien recordemos estuvo además al frente de las ultimas dos presidencias de Colectividades. Cargo que, según dijo, ya no volverá a ocuparlo.

“Ya tuvimos una reunión en mestranza con toda la gente. Instalé mi oficina ahí para estar al lado de la gente, nos estamos acomodando y aun no hay lugar. Pablo esta sin oficina aun, pero se va a mudar a maestranza”, confimó Gonzales a la vez que dijo ser un “soldado más que está a disposición del Intendente”.

“Estamos todos trabajando en política, yo tengo muchos años dentro del peronismo pero soy una pieza mas que el intendente va moviendo de acuerdo a las necesidades que va teniendo. Somos ave de paso”, concluyó.