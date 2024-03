Daniel Pastorino: «Estamos nivelando las cuentas de la comuna»

Daniel Pastorino, presidente comunal de Villa Los Aromos visitó los estudios de Resumen de la Región y FM 88, donde compartió novedades de su comuna e hizo un balance de este primer trimestre administrando dicha localidad.

El jefe comunal expresó al equipo de Todo Pasa que iniciaron su gestión realizando un ordenamiento administrativo y financiero para regularizar los pagos, tanto de sueldos como de proveedores, ya que la comuna tenía juicios y deudas en varios rubros, entre ellos EPEC no solo con facturas impagas del edificio comunal sino de alumbrado público también. Gracias a esa pronta tarea de ordenamiento financiero, detectaron un importante faltante de dinero en las cuentas bancarias de la comuna, por lo que Pastorino dejó radicada una denuncia en Fiscalía. Esto derivó en rápidas acciones para realizar el rastreo de los movimientos de los fondos faltantes, producto de lo cual terminan detenidos el tesorero de la gestión anterior y un cómplice, quienes fueron identificados como los autores de las maniobras por medio de tecnología informática.

En un entorno en el que la comuna está equilibrando las cuentas, el faltante de más de cuatro millones de pesos significa un golpe a las arcas municipales que esperan revertir a la brevedad con la recuperación del dinero. “Estamos doloridos con esta situación, ya que ese dinero lo necesitamos para seguir pagando deudas y cosas que necesitamos hacer” dijo Pastorino, quien defendió la labor de equilibrio fiscal que esta levando adelante su equipo administrativo. Aseguró haber eliminado el déficit, gracias al acompañamiento de los vecinos, y estar en plena negociación de deudas con planes de pago para que no se corte la cadena de proveedores. “Eso de no gastar más de lo que se recauda, que está tan de moda últimamente, es precisamente lo que estamos haciendo. Pagamos la mercadería que nos entregan, con lo cual no se corta la provisión, y un poco de la deuda, lo que muestra voluntad de pago.”

El jefe comunal también comentó que la comuna adhirió a la nueva ley de seguridad y realizaron una reunión con vecinos para informar de estas novedades. Para su instrumentación ha puesto a la cabeza del área a un comisario inspector retirado, quien está a la cabeza de las estrategias que se pondrán en marcha. Está en desarrollo un esquema de prevención con video vigilancia y un centro de monitoreo con más cámaras y domos. Como medidas de seguridad en el río, junto a defensa civil también habilitaron un sistema de alerta temprana para prevenir a los visitantes por llegadas de crecientes.

Pastorino cerró la entrevista compartiendo con la mesa el éxito que tuvo la convocatoria del festival solidario que se realizó el sábado 9 de marzo en el que se cumplieron tres objetivos: realizar el cierre de temporada, brindar asistencia solidaria a las cooperadoras de los colegios del polo educativo de Los Aromos, y festejar la escrituración del playón polideportivo, un terreno de 638m en el que se realizan numerosas actividades escolares y sociales, y que hoy ya está a nombre de la comuna. En dicho festival participaron figuras destacadas del ambiente artístico regional y también contó con la visita del legislador departamental Facundo Torres.