Daniel Pastorino: «Haremos un gran cierre de campaña este sábado con la presencia de Myrian Prunotto»

El candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, Daniel Pastorino de Villa Los Aromos, visitó los estudios del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9 y habló sobre las elecciones y sus propuestas.

Su equipo llevará adelante este sábado 15 de julio, a las 18 horas en el viejo hotel de Agricultura de la villa, el cierre de campaña: «como el radicalismo auténtico es parte de la lista, como dijimos, nos sacamos la camiseta y trabajamos todos unidos, va a asistir la vicegobernadora electa Myriam Prunotto y Rubén Borello, Director General de Infraestructura. Va a estar actuando Lele Quiroga y Silvia Pastorino».

Sobre sus compañeros de fórmula, dijo: «No me veo en el rol de contenerlos, nos hemos juntado a charlar y hemos coincido. No sirve de nada generar grieta si despues nos vamos a seguir cruzando. Hemos hecho limpieza del río, hemos entregado mochilas. Ellos me contienen a mí, entre todos nos contenemos».

Con respecto a su relación con el «Gringo» (Juan Schiaretti) y Martín Llaryora, gobernador electo, contó: «Vengo trabajando desde el 2000 con Juan. Con Martín, cuando yo era Subgerente de Sistemas, él era Ministro de Empleo y desarrollamos los primeros programas para subir los Programas Primer Paso. También desarrollé el Cluster Tecnológico de San Francisco, los conozco hace muchos años, ambos son dos grandes personas».

«Voy a dejar mi puesto en provincia, Llaryora tiene sus personas de confianza, le he brindado mucho desde la tecnología, tiene que entrar nueva sangre y además he tomado el compromiso de asumir el cargo, de levantar la villa y llevarla adelante» afirmó.

Con respecto a sus propuestas, aseguró: «No son ideas alocadas, las propuestas son tomadas de las necesidades de los mismos vecinos. Algunos planteos tienen que ver con la poda, algunos con la atención en la comuna los sábados, otros me dicen que no tienen agua o que la calle esta rota».

Entre ellas mencionó a la videovigilancia: «Es la tecnología que se usa en el mundo. En 2007 la regulamos, definimos que las imágenes fueran manejadas por la policía y solamente fueran entregadas a la justicia cuando son solicitadas por la misma. ¿Cuál es el problema? Los 10 domos están en Villa Los Aromos pero la vigilancia está ubicada en la Comisaría de Anisacate y queremos construir al lado de la misma, un Centro de Monitoreo con personal comunal y policía y vamos a sumar un pórtico de lectura de patente con inteligencia artificial, que sirve para descubrir aquellos con pedido de secuestro».

Siguiendo con la temática de sus proyectos para la villa, el candidato expresó que quiere continuar la obra de gas hasta el polo educativo, donde casi no hay habitantes y la inversión la tiene que hacer provincia. «Hay que recordar que los primeros metros que se hicieron en 2013 fueron un remanente de la Paisanita, que se hicieron hasta el hotel de EPEC. Veo que están llenando planillas pero en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia no hay nada presentado. Hoy la comuna no está lista para pedir ningún tipo de empréstito para hacer inversiones en tema agua y gas».

Sobre el trato con los trabajadores, Pastorino prometió que le va a pagar los sueldos y los aguinaldos y no va a pagar desdoblado.

En relación a la gran cantidad de listas que se presentan tanto en Villa Los Aromos (5) como en Villa Parque Santa Ana (6), opinó que le parece bien que unas 60 personas quieran participar en política: «está bueno que quieran participar, peor sería que no fuera nadie. La comuna esta desvastada: hay un gran desfasaje económico. Llaryora y Torres van a trabajar conmigo codo a codo, lo sé. Creo que falta trabajo de equipos en cada localidad, no me parece que una sola persona pueda hacerse cargo de todo. Todas las tareas deben definirse en una mesa redonda. Por ejemplo nuestra propuesta de la Patrulla del Río debe trabajar en conjunto con la Defensa Civil».