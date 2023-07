Daniel Suárez: «El peronismo debe incluir la agenda de los movimientos sociales»

«Estamos armando la Junta Electoral provincial Comunidad Organizada, integrada por diferentes organizaciones sociales y referentes políticos, entre ellos Carlos Purruco Andrada, dirigente de la Cooperativa La Esperanza, que vienen teniendo una fuerte articualción en Córdoba Capital con Martín Llaryora, gobernador electo de la provincia, también con Daniel Passerini y con Pablo Riveros, por acá Pupi Andrés, que forma parte del ecosistema de Grabois y está recorriendo Córdoba» comenzó Daniel Suárez, militante de «La Creciente» en el aire de «Todo Pasa».

«Unión por la Patria» es el espacio nacional que lleva como pre candidatos a presidentes a Sergio Massa y a Juan Grabois y la misma lista de diputados y senadores. «Venimos militando a la lista ´Justa y Soberana´ que lleva a Grabois, lo que se disputa es el candidato a presidente. Vemos que es mucho lo que está en juego. La política va girando hacia la derecha, hacia el saqueo de los recursos, como el litio, como el agua, como los combustibles, los alimentos,. Viene sucediendo en varias ciudades y provincias de la Argentina, que los políticos están muy distanciados de lo que les pasa a los trabajadores, a los vecinos y vecinas de a pie y que necesitamos construir un plan y poner en agenda un plan de tierra, techo, trabajo, salud, seguridad y educación que sea realizable y que pueda cambiarnos la vida» manifestó el joven.

A nivel provincial, el espacio apoya a Martín Llaryora y a Daniel Passerini de Hacemos Unidos Por Córdoba. Suárez pertenece a la Federación de Cartoneros y Recicladores, un espacio político que viene articulando con Llaryora desde hace 4 años «y se hace un excelente trabajo de cogestión, que se brindan diferentes servicios, que se moviliza la economía. Sus equipos técnicos se sientan con los trabajadores, son de puertas abiertas, no están en otra sino realmente han logrado conducir un proceso político con amplitud, para que tengamos una continuidad pero a la vez una reconversión dle peronismo en Córdoba».

«Estamos concentrados en lo nacional, en la campaña del 13 de agosto. Vengo de un militancia en la que nos convocó Néstor (Kirchner) y sentimos que tenemos que enarbolar permanentemente las banderas del peronismo y tenemos claro que el día después de las PASO se presentan las listas y tenemos claro que vamos a visitar casa por casa a los vecinos» refirió sobre la campaña nacional.

Con respecto a lo local, dijo: «Vemos que lo que pasa en Alta Gracia es preocupante porque hay descreimiento y desconfianza, nos dicen: ´son todos lo mismo, están discutiendo cargos y alianzas en vez de proyectos e ideas´. El municipio no puede seguir manejándose como una empresa privada, brindando ayudas a como si fueran obras de caridad en vez de tener esa herramienta a disposición de los vecinos y las instituciones. Desde ahí pensamos fortalecer la democracia y venimos hablando con todos los sectores de la política. No venimos hablando con Mané (Chiotti) concretamente, no hemos trabajado nada estos últimos 4 años. Hablamos de lo concreto, en cada barrio nos encontramos con diferentes actores y no es con ella».

«En Alta Gracia, muchos dirigentes del peronismo se parecen a los pitucones de Recoleta y eso es un problema. En ese marco seguimos dialogando con dirigentes que caminan la calle hace 4 años. Con Walter (Saieg) si venimos hablando, discutiendo un plan. No hablamos con él sobre la lista ni sobre un vínculo sino sobre políticas públicas para proponer un proyecto diferente a la vez que lo hacemos con otros espacios» expresó el dirigente sobre los sectores peronistas de la ciudad.