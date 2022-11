Darío Cuffa: «Tengo un buen pasar, no me motiva la plata, quiero que mí ciudad crezca»

En esta oportunidad, quien pasó por los micrófonos de Todo Pasa edición sábado, fue Darío Cuffa, candidato a Intendente de Alta Gracia por el Partido Demócrata – Libertad Avanza, cuyo referente máximo a nivel nacional es Javier Milei.

Tras haber compartido un encuentro partidario en la ciudad de Río Cuarto, el cual contó la presencia del mismo Milei, Cuffa dejó claro cuáles son sus visiones y perspectivas respecto al modelo de ciudad que pretende y, la palabra «desarrollo» fue clave durante toda su entrevista.

«Tenemos muchas expectativas, estamos contentos del apoyo total de Javier (Milei), hacía Rodolfo (Eiben) y hacía nosotros que nos dedicamos a seguir con más ganas y a cambiar está realidad que hoy existe en nuestra ciudad, cómo en la provincia y el país», inició Cuffa, quien emocionado habló de su infancia en barrio Caferata, su pasión y la de su familia por el fútbol y su paso por Europa.

«Me recuerdo jugando a la pelota, armando la cancha y jugando con mis tíos y los vecinos. Nosotros fuimos unos de los creadores del Club Platense», añadió Darío, quien vivió 13 años en Europa y, tras ello, asegura que Alta Gracia «tiene todo» para aplicar el modelo de desarrollo europeo.

«He vivido en lugares más pequeños que Alta Gracia y con un gran desarrollo industrial. Acá en Alta Gracia como en la Provincia, tenemos todo para poder aplicar eso», detalló.

Darío Cuffa no viene del palo de la política. Tras su paso por el fútbol español, se dedicó al rubro inmobiliario y en la actualidad es empleado bancario. Su padre, a quien describe como «un ejemplo a seguir» trabajó durante 35 años como empleado municipal, al frente de las luminarias de Alta Gracia.

«Mí papá siempre nos crío con el sacrificio, el trabajo y la constancia. Bajo ese lema crecimos y puedo decir que gracias a Dios tengo un buen pasar, no nos motiva la plata, quiero que mí ciudad crezca y se desarrolle, que haya buena educación, una buena sanidad, que tengamos infraestructura y nos den para un desarrollo mayor porque Alta Gracia da para mucho más. Sabemos que Argentina no es fácil por el tema inflacionario pero todo lo que se vive en Europa se puede implementar acá», explicó.

Cuffa dijo que si tiene la posibilidad de gobernar Alta Gracia, la mitad de su sueldo será donado a las escuelas públicas, para que la «educación vuelva a ser educación».

Su opinión respecto a la gestión de Marcos Torres

«Hoy en el partido que lidera Marcos (Torres) hay cosas buenas y hay gastos de más; gastos que deberían ser utilizados para otras obras que son más necesarias para los barrios. Hoy creo que es más significativo el agua, estamos llegando al verano y hay barrios a los que no les llega el agua. Entonces creo que de esta gastando dinero donde no debería. Hoy no veo que tenga una lógica el orden de prioridades que hay, respeto el trabajo de ellos y bueno sí, ponen más linda la plaza de un barrio pero la mayor duda que tiene la gente es que no hay transparencia de los gastos, no salen a decir cuánto sale cada plaza o cada trabajo que hacen porque los vecinos necesitan saber cuál es el gasto por el cual pagamos los impuestos».

Pero Cuffa fue más crítico aún con la oposición y la calificó de «circo».

«No hay oposición, la oposición es un circo y creo que si hoy estamos así como estamos es precisamente porque no hay oposición. No veo que pongan mano dura nunca, se nos ríen en la cara, gritan en el Concejo y se abrazan afuera comiendo el asado, Alta Gracia es chica y nos conocemos todos. Necesitamos que hagan oposición en serio de una vez y que controlen lo que tengan que controlar», añadió.

«Necesitamos que deje de haber tanta impunidad, deben respetar a la gente, no manejarla como si fuera un ganado, es quien les dan de comer y paga sus sueldos».

Por último, el candidato local de Milei fue tajante respecto a la posibilidad de avisar con el PRO o el radicalismo. «Hoy no, nosotros tenemos nuestra propia línea».