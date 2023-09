“De alguna manera, estamos devolviendo una parte de lo que la sociedad de Alta Gracia nos brinda”

Durante la mañana del pasado viernes 22 de septiembre, Marcos Laporta, propietario de Ferretería Laporta, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», el comerciante habló de lo que será la celebración del 75° aniversario del negocio altagraciense: «Decir que la gente nos ha dejado participar para cumplir sus sueños no tiene precio. Lo llevamos en el corazón. Los 50 lo festejamos en agosto con el frente del negocio lleno de gente; mientras que para los 70 era víspera del Día de la Madre. La fecha exacta no la tenemos, pero es entre agosto y octubre de 1948; por lo que lo vamos haciendo en cuando conviene la fecha»

«“Con el paso del tiempo, Laporta se fue armando y fue creciendo”. Hoy ya es una marca y esa fue la idea de mi viejo. No hay muchos negocios en Alta Gracia con el apellido, y ese fue su sueño y lo logramos. Hoy me toca a mi y espero que le siga a mis hijos», dijo Laporta.

En cuanto a la gran campaña de publicidad que se hizo en relación a este aniversario, Marcos dijo que «Hoy la acción nuestra fue distinta. Pero este año hicimos una campaña de imposición de la marca y lo vamos a coronar con la renovación interna del negocio. La inversión nuestra fue hacer la movida de modificar el interior con las puertas abiertas. Estamos con muchas expectativas y ansiosos porque se cumpla todo».

«Tratamos de que la empresa sea siempre innovadora. Me gusta colaborar con las distintas instituciones, pero no me quiero meter en la política todavía. Me gusta hacer las cosas bien o no las hago. En cuanto a las elecciones municipales, me sorprendió la cantidad de votantes que hubo, una baja impresionante. El staff está compuesto por 18 empleados, que sin el apoyo y su aporte no habría forma de estar acá. Descanso mucho en ellos y por eso estoy tranquilo», expresó.

«Yo trabajo desde los 18/20 años, pero desde que yo me hice cargo de la empresa fue hace 5 años. Ojalá que mis hijos continúen con el legado de la empresa pero ellos van a decidir su futuro, van a hacer lo que a ellos les gusta. Si se puede, sería lo ideal», mencionó el dueño de la ferretería.

«En el año 1985 la familia Laporta se quedó como únicos dueños, pero por 21 años se siguió llamando “Ferretería Rossi”. Hoy es una marca y eso me llena de orgullo porque era un sueño de mi viejo y se lo estoy cumpliendo», finalizó.