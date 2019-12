De cara al 2020: ¿cómo será el calendario de feriados del año próximo?

A 4 días de que el 2019 culmine, ya se dio a conocer cómo será el calendario de feriados del año 2020. El dato que más resalta es que el próximo año tendrá más fines de semana largos que el año 2019, los cuales quedaron establecidos por el Decreto 717/2019 en Octubre pasado.

Estos fines de semana largos se conforman por días feriados y no por “días no laborables”. El objetivo de agregar estas fechas fue promover la actividad turística. En total, el año próximo habrá 19 feriados: 12 inamovibles, 4 trasladables y los 3 “puente” anunciados en octubre y 11 días no laborables, los cuales solamente afectan a los empleados públicos y bancarios, mientras que para el sector privado depende de cada empresa.

El calendario completo

1 de enero (feriado): Año Nuevo