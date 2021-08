“Decidí retirar el auto, no largar el domingo, y de hecho dejé el campeonato”

Este fin de semana, se disputó la quinta fecha del Rally Argentino, con epicentro en la Ciudad de Bañados de Ovanta, Catamarca. Damián Idañez, único piloto de Alta Gracia en la competencia, quien venía liderando la competencia de la categoría RC5 con 20 segundos de ventaja hasta el quinto tramo, se quedó “empantanado” y perdió cinco minutos. En dialogo con Resumen dijo. “Decidí retirar el auto, no largar el día domingo, y de hecho dejé el campeonato”.

“Pancho” quien venía quinto en la clasificación general de la RC5, se refirió al estado del piso de la competencia, que no se rompió mucho, y eso trajo aparejado muchos problemas para los pilotos.

“Empezamos muy bien la competencia, íbamos ganando hasta el quinto ramo por 20 segundos, y bueno el piso malísimo, a medida que iban pasando los autos se iba rompiendo muchísimo, los autos adelante nuestro pasaron con lo justo, cuando pasamos nosotros estaba tan roto el piso que fue imposible, era un guadal que el auto quedo colgado como si fuera empantanado, quedo pegando con el chapón abajo y las ruedas en el aire, así que no pudimos seguir, en realidad seguimos, perdimos 5 minutos, fuimos a ver si nos podían devolver esos cinco minutos reclamando a los comisarios deportivos, y nos dijeron que no”.

Al ver la negativa por parte de la organización es que se toma la decisión. “Viendo la injusticia esa siendo que veníamos ganando, y siendo los más rápidos de todos, decidí retirar el auto no largar el domingo, de hecho dejar el campeonato. Por la verdad que es un esfuerzo enorme el que se hace para que te terminen robando la carrera así. Por lo menos este año no creo seguir el campeonato argentino, veré si hago alguna carrera del provincial pero estoy muy desconforme con el accionar de los comisarios, de la organización, no tuvo para nada a la altura de lo que es el Rally Argentino en sí. Todos los caminos un desastre, no era rally, parecía Dakar”.

La sexta fecha de la temporada será del 17 al 19 de septiembre en Trancas, Tucumán. Ya sin pilotos altagracienses en la competencia.