Dejó de usar el botón antipánico: su ex pareja la persiguió cinco cuadras

Pasadas las 4 de la madrugada, se activó el dispositivo SOS de una vecina de Alta Gracia por lo que los moviles arribaron de inmediato al inmueble.

Al llegar, muy ofuscada, la mujer manifestó que momentos antes cuando salía de una juntada en la casa de una amiga, su ex pareja, con quien tiene restricciones vigentes por violencia, la había perseguido unas cinco cuadras hasta su casa. Ésta, dijo que no llevaba consigo el botón antipánico porque “creyó que no funcionaba” y por esa razón lo había dejado de llevar cada vez que salía.

De acuerdo a los dichos de los efectivos, la mujer se encontraba en estado de ebriedad y se le explicó que dicho dispositivo si funcionaba.

Por fortuna la mujer esta bien y no sufrió ningún tipo de ataque por su ex pareja. Por otra parte, ella se negó a radicar denuncia correspondiente por lo sucedido.