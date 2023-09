Del escenario a la pantalla grande: The Eras Tour de Taylor Swift llega al cine

El fenómeno Taylor Swift continúa arrasando a nivel mundial. En esta oportunidad, la cantante lleva a la pantalla grande The Eras Tour, que documenta la gira mundial de Taylor Swift que la traerá por primera vez al país, y ya tiene funciones conformada en cines argentinos. Además, algunas cadenas ya comenzaron con la preventa de los tickets.

“La gira no es lo único que vamos a llevar a todo el mundo. Me hace mucha ilusión contarles que la película del concierto de The Eras Tour llegará a los cines de todo el mundo el 13 de octubre”, anunció la artista a través de su página oficial y sus redes sociales.

Las fechas para ver The Eras Tour ya están confirmadas. Las mismas serán del 13 al 15 de octubre, y del 19 al 22 del mismo mes. ¿El precio de las entradas? Las mismas están a partir de $5800. Además, se pueden consultar en el sitio web: https://www.tstheerastourfilm.com/.

The Eras Tour es un registro de poco menos de tres horas dirigido por Sam Wrench, realizador que ya trabajó con otras estrellas pop como Lizzo y Billie Eilish. Se trata de un compendio de los conciertos que Swift ya presentó y en los que interpreta más de 40 canciones.

Además, se espera la llegada de la artista en el mes de noviembre. Taylor Swift presentará su The Eras Tour en el estadio de River Plate, el 9, 10 y 11 de noviembre. Estos espectáculos ya cuentan con entradas agotadas (las mismas se acabaron a las pocas horas de ser lanzadas).