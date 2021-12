Del fútbol al fútbol adaptado: la historia de superación de Leandro Peralta

Siempre pero siempre hay segundas oportunidades y eso, sin duda, es lo que demuestra Leandro Peralta, quien supo ver el vaso medio lleno entre la adversidad, sorteando el gran obstáculo que la vida le puso con tan solo 20 años.

Y es que a partir de ese 1 de octubre de 2019 su vida cambió, cuando un grave accidente de tránsito lo dejara luchando por su vida en la cama de un hospital y con una de sus piernas amputadas. Esa noche, este joven oriundo de Anisacate circulaba a bordo de una motocicleta junto a un amigo de su misma edad por Ruta S-523 y en cercanías de Crucero Sud colisionaron contra una Renault Kangoo. Su compañero, sólo sufrió contusiones menores mientras que la peor parte se la llevó Leandro. Hoy, por fortuna, sólo es un mal recuerdo.

«La primera etapa después del accidente fue la mas dura. Cuando tuve que asimilar que me faltaba una pierna. Te pasa de todo por la cabeza y sobre todo que no iba a jugar mas al futbol que es lo que a uno le gusta. Pensas mil cosas, no sabes si vas a volver a caminar y si lo haces cómo lo vas a hacer. Fue muy difícil hasta que de a poco te vas acostumbrando o adaptando, tenes que buscar la maña para hacer las cosas y así salir», contó Leandro, en una entrevista abierta con RESUMEN, a dos años de aquel siniestro que modificó su vida por completo.

Hoy el joven vive en Alta Gracia y sus dias transcurren entre la fisioterapia, su novia y el emprendimiento gastronómico de ambos y aquel viejo amor que supo encontrar de otra manera: el fútbol.

«Hace aproximadamente un año por medio de una conocida en común, alguien que también había tenido un accidente, un chico me contactó y me dijo que sabía que yo había jugado al fútbol y me invitó a animarme al fútbol adaptado. La verdad es que estuve mucho tiempo para decidirme, no sabía si iba a poder hacerlo hasta que me animé. En esto hubo mucho apoyo de mi novia y mi familia que me animaron a que lo hiciera porque me iba a hacer bien y bueno, hace cuatro meses que entreno», agregó el joven quien forma parte del equipo Los Teros y ya ha tenido la oportunidad de debutar en algunos campeonatos.

Leandro entrena los días lunes y jueves en las canchas auxiliares del Estadio Kempes, mientras que los lunes, miércoles y viernes va a fisioterapia. Esto, sin descuidar su nuevo ingreso económico, iniciativa que comparte junto con su pareja luego de que se quedara sin trabajo. «La verdad es que estoy en ritmo entre el entrenamiento y la fisioterapia. Sólo los días martes descanso (risas), es mi único día libre y con mi novia estamos con un emprendimiento de venta de papas fritas con diferentes salsas. Antes trabajaba en una verdulería y dietética de Alta Gracia pero cuando me dijeron que no había lugar para mi, tuve que buscar una salida y acá estamos», añadió, a la vez que explicó que tras el accidente, la relación con el joven con quien protagonizó el accidente, no volvió a ser la misma.

«Si nos seguimos hablando, por supuesto, pero la relación cambió. Antes estábamos todos los dias juntos, jugábamos juntos al fútbol y éramos muy unidos, hoy hay una distancia», dijo.

Claro está que el proceso para llegar a este momento no fue para nada fácil. Sin embargo, Leandro Peralta pertenece al grupo de los que no se rinden y supo entender que la vida seguramente le dio otro propósito. Leandro no renunció al deporte de sus amores y hoy es sinónimo de lucha y superación.