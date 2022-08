Denunció a su ex por violento, él le quitó a su hijo y la Justicia «no hace nada»

El día 5 de marzo, Thiago de 8 años se fue junto a su padre a una competencia de fútbol en Alta Gracia, donde vive, y ya no regresó junto a Carolina, su mamá. Desde entonces, ella no volvió a establecer contacto con él y está desesperada.

La mujer se separó del papá de sus tres hijos tras algunas denuncias de violencia familiar. Incluso, la Justicia le otorgó un botón antipánico para resguardar su seguridad; pero nada de ellos sirvió para alejar al hombre que terminó quitándole a su hijo menor con una denuncia falsa.

«Ese día Thiago salió bastante nervioso y enojado porque su papá le cambiaba el horario continuamente. Cuando vuelve me pide el documento porque me dijo que su papá tenía que hacer un trámite, mí abogada mí dijo que no podía negarme a eso. Mí hijo me dijo que se quedaba a dormir con su papá y volvía al otro día, se lo permiti y al otro día el padre le dice a mí hijo mayor que me había hecho una denuncia por maltrato a Thiago. Eso es lo único se que, no vi nada, jamás me llegó una notificación pero hasta el día de hoy no pudo ver a mí hijo y ya pasaron cinco meses», contó angustiada la mujer a RESUMEN, frente a Tribunales de Familia de Alta Gracia.

De acuerdo a los dichos de la madre del menor, la denuncia que su ex pareja le hizo fue por maltrato al niño. «Él dice que Thiago no me quiere ver, que no quiere que esté cerca pero para mí cumpleaños él me mandó un vídeo donde dice que me ama y lo vi hace poco en la calle, el iba con una prima, me saludaba medio a escondidas y me sonreía. Si el no quisiera verme ni siquiera me hubiera saludado», agregó la mujer.

Mediante una abogada Carolina presentó diversos escritos pero aún no obtiene respuesta alguna por parte de la Justicia. «Yo tengo pruebas, audios de maltrato, capturas del maltrato hacia mis hijos más grandes. Tengo todo pero la Justicia no hace nada. Solo quiero recuperar a mí hijo», culminó.